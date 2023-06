Deportación complica cobrar seguro americano

Juan Armando Osuna, es un hombre mexicano que gran parte de su vida vivió y trabajo en los Estados Unidos, hasta que fue deportado y hoy, a sus 63 años, quiere hacer efectivo el beneficio de su Seguro Americano.

Y es que, aunque se le ha autorizado el pago de una pensión, esta no la puede hacer efectiva, debido a que cuenta con un proceso de deportación, esto luego de haber sido encarcelado en los Estados Unidos aunque pidió ser deportado por voluntad propia.

Indicó que decidió regresarse a México porque en aquel entonces su abogado de migración le pedía 20 mil dólares y no podía pagarlos, por lo que fue deportado, sin embargo, refiere que en el documento correspondiente, no quedó asentado que lo hacía por voluntad propia.

Juan Armando Osuna acudió a las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico de Piedras Negras, donde se realizó un encuentro con representantes del Seguro Social Americano en el Consulado de Ciudad Juárez; para ver si le pueden dar su seguro social, pues trabajó toda su vida allá.

"Pero fui a prisión, salí y el juez me dijo que si me quería quedar en Estados Unidos, porque viví mucho tiempo, desde el 63, tenía tres años. Le dije que sí, pero como estaba muy alto el precio que cobraba la migración, en ese momento el abogado querían 20 mil dólares, yo no tenía eso", explicó Juan Armando Osuna.

Conforme a los documentos con los que acudió a dicha reunión de información, en los que se le ha aprobado el pago del beneficio de su Seguro Americano, se le informó que no puede ser posible dado el antecedente de deportación.

Aunque asegura que tiene posibilidad de regresar a los Estados Unidos, manifestó que está bien en Piedras Negras, pues tiene trabajo, casa, su vehículo y estando en la Unión Americana estaría solo, porque ya fallecieron sus padres.