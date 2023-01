Denuncian equipo obsoleto en Clínica 18

Personal de salud y usuarios del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 18 del IMSS en Torreón señalaron que el único electrocardiógrafo con el que se cuenta para toda la unidad de salud está obsoleto, mal calibrado y que es insuficiente para atender a la derechohabiencia con síntomas de alguna enfermedad en el corazón.

El Siglo de Torreón cuenta con evidencias de que el aparato que tienen actualmente está deteriorado y además, faltan algunos electrodos de succión (chupones) para poder realizar el electrocardiograma a los pacientes.

Hay que recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social mantiene la estrategia del Código Infarto, que precisamente consiste en otorgar atención inmediata a aquellos pacientes que llegan al servicio de Urgencias por afecciones cardiovasculares, de medicamentos o intervención coronaria.

"Cuando hay un Código Infarto, es decir, un paciente que llega con dolor torácico agudo, siempre se le ofrece un electrocardiograma para descartar lo contrario, que no sea una cardiopatía, obviamente debemos de tener todos esos insumos y un equipo en buenas condiciones.

Eso es de mucha importancia porque el tiempo es músculo, todo se tiene que hacer en menos de diez minutos, el paciente debe tener su electro para poder obrar", declararon hace días algunas personas que prestan sus servicios en la institución. Prefirieron no revelar su nombre por temor a represalias. Según dijeron, en el hospital como mínimo y para poder prestar un servicio digno a los pacientes, se requieren dos equipos, uno para el área de Urgencias y otro para Medicina Interna.

El primero de diciembre del año pasado, el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, estuvo de visita en el municipio de Torreón y negó que hubiera insuficiencia de equipos en esta clínica.

"Muchas de las veces tratamos nosotros, cuando se presenta la querella o el pronunciamiento nosotros investigamos y muchas de las veces, sabemos que la población llega con un sentimiento de necesidad, entonces hay que reconocer que es una institución pública, que los recursos están organizados y administrados y que muchas de las veces no podemos ir a solicitar a la institución un estudio como si fuera algo que se puede pedir o expedir en cualquier otro laboratorio.

Esto tiene que pasar con su médico, tiene que llevar el criterio, tiene que ser revisado y si es requerido, (el paciente) no se mueve hasta que se le haga el diagnóstico con el uso de éstos.

¿A qué voy?, a que nos ha tocado casos que llegan y dicen 'vengo a hacerme un electrocardiograma porque mi particular me dijo que me lo tenía que hacer', ok, pero danos la nota médica y te damos una cita".

En el caso de Urgencias, el delegado dijo que están preparados al 100 por ciento pero que "no es para solicitudes personales, el equipo de las Urgencias son para las Urgencias".

Importante

Aparato.

* El electrocardiógrafo es un aparato electrónico que capta, registra y amplía la actividad eléctrica del corazón del paciente a través de electrodos.

* El registro de dicha actividad es el electrocardiograma.

* En la clínica 18 del IMSS en Torreón sólo hay un equipo para todo el hospital.