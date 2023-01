Demuestran su talento en FIRST

La mañana del sábado se llevó a cabo el Campeonato Regional Norte, del First Tech Challenge (FTC), realizado en las instalaciones del Colegio Cervantes campus Vigatá.

En esta competencia, decenas de alumnos de varios estados del norte del país se reunieron en el centro educativo de Torreón para la inauguración, en punto de las 11:00, en un evento que finalizó alrededor de las 16:00 horas.

El enfrentamiento entre los robots, que le plantea distintos retos a quienes forman parte del FTC, pretende brindar nuevas estrategias, y en esta ocasión se brindan alternativas de energías sustentables a través de la tecnología.

Este es el segundo año consecutivo en que el Colegio es sede de dicha competencia, en esta ocasión participaron 13 equipos para ganar uno de los premios, entre ellos, su pase de entrada a la competencia nacional del FTC, que se llevará a cabo el próximo mes de febrero en la Ciudad de México.

Jaime Antonio Méndez Vigatá, director del Colegio Cervantes, agradeció la participación de los jóvenes que vienen de distintos estados del norte del país, como lo son Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.

Con gran entusiasmo, los participantes, autoridades escolares y padres de familia, se mantuvieron atentos durante varias horas al circuito, en donde se llevó a cabo la competencia de los robots.

FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), es una comunidad a nivel mundial de robótica para jóvenes, e involucra a estudiantes desde preescolar hasta preparatoria, en alguno de los programas STEM: FIRST LEGO League, FIRST Robotics Competition y FIRST Tech Challenge; y que además ofrece buenas oportunidades de universidades y empleos.

La Categoría FTC inició en el 2005 y en 13 años ha crecido a más de 6,000 equipos en más de 26 países.

Lucinda Garibay, coordinadora del Campeonato Regional Norte, motivó a los estudiantes para continuar participando en este tipo de proyectos, que favorecen su vida académica, profesional y a la sociedad en general. "Después de muchos años sigo plenamente convencida que ustedes son los mejores maestros, el trabajo que se ve en cada robot, cada equipo y voluntarios, me confirma que como adultos tenemos que voltearlos a ver y aprender de ustedes".

En el evento también estuvo presente Antonio Vaca Padilla, gerente de vinculación de Met Mex Peñoles; Mario Valdez Garza, coordinador de Ciencia y Tecnología en Coahuila; Flor Rentería Medina, coordinadora regional de Servicio Educativos en la laguna, y Román Alberto Cepeda, alcalde de Torreón, quien realizó la inauguración.