DE NERUDA AL FUTBOL

"Cómo cansa todo el tiempo ser uno mismo", dicen que comentaba a veces, cansado de ser perseguido por sus ideas socialistas el gran Pablo Neruda (1904-1973). "Como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino", señalaba, enamorado del amor y las mujeres, cuyos versos se engarzan con el futbol de forma tal que parecen, como las damas del poeta chileno, la inspiración que lucía en la Isla Negra. Escribía sobre las rodillas y mirando al mar contra las rocas de la playa.

Premio Nobel 1971, unos dicen que murió por cáncer de próstata y otros, que fue envenenado por gente de Pinochet, pues les estorbaba con su genio y fama. Era una piedra en el zapato del dictador. Igual hoy, en la inspiración de Neruda, nos ubicamos con que de todos los sentimientos, el único nuestro es la esperanza. Nos aferramos a ella viendo a Ramos que no quiso expulsar al rijoso y agresivo Quiñones. ¿Qué habría sido de la final con tarjeta roja al colombiano a los 28? Y ¿Cuándo tendremos un cambio, cuándo la justicia prevalecerá sobre el negocio y la manipulación?

Marcel Proust (1871-1922) lo dijo en su momento: "El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos". No los de César Ramos, claro. Es que vivimos un tiempo donde la pretensión es darle más cadenas a los secuestradores pero no de acero, sino de cierto terciopelo, ese que sale escrito, ese que está en las voces y las miradas.

No existe esa reforma postMundial tan anunciada, es un compendio que hace un show de las máscaras de las ficciones y de las realidades. Son otros ángulos y matices que nos ayudan a comprender y contextualizar el mundo que nos rodea, en una nueva perspectiva, pues somos como parte de esa gran maquinaria, somos los que hacemos el gran número en esta industria.

Y vuelta a las ideas de Neruda que se unen a estas. El se refería a sus amores, claro; vivía sus tardes en la playa pensando y creando para tantas pero sobre todo para Albertina, Matilde y Delia. "Para mi corazón basta tu pecho; para tu libertad, bastan mis alas". El domingo a la noche, la pasión encendía el Akron. Vergara trajo con permiso especial a Tubo Gómez, Pepe Martínez, Héctor Hernández, Chava Reyes, Juan Jasso, Tigre Sepúlveda, Pina Arellano y otros muchachos.

Disfrutaron el primer tiempo. Luego vuelta al sufrimiento. La potencia de Chivas duró lo que tuvieron de aire Alexis Vega y Víctor Guzmán. Y no es que el serbio Paunovic (43) fallara en los cambios, sino que en materia de calidad individual del banco amarillo salieron unos más dotados con Sebastián haciendo diferencia. Fue al centro pasado, libre de marca, Jiménez no salió y murió. Guzmán tuvo otra igual pero cabeceó directo a Nahuel, sin cruzarla y vuelta al insomnio por amor.

Mejor Neruda en la existencia alterna de la vida azul para no llorar. "Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto". Igual que el futbol.