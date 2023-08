Cuida tu salud mental con ayuda de estas apps

El bienestar emocional, psicológico y social son vertientes que conforman la salud mental. De acuerdo con Medlineplus, afecta la manera de pensar, sentir y actuar frente a la vida, así también ayuda a definir la manera en que se maneja el estrés, la forma de relacionarse y de tomar decisiones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud no sólo implica la ausencia de afecciones o enfermedades, sino, un estado completo de bienestar en el que se incluye el físico, mental y social. Por ello, no debe pasar desapercibida.

En un artículo de la Gaceta UNAM se lee que el habitante mexicano no asiste a terapia a causa de una cultura en la que el profesional de la salud mental no está bien visto, no obstante, su intervención debe ser considerada como parte del desarrollo integral.

Acudir a un profesional es la primera opción, sin embargo, si por el momento no se cuenta con los recursos económicos suficientes para hacerlo existen aplicaciones que pueden servir como el primer paso hacia el camino del bienestar integral. Se destaca que ninguna de ellas sustituye la labor de un profesional.

Yana: tu acompañante emocional

Con el formato de un amigo incondicional, Yana es un Chatbot que ayuda al usuario a convertirse en la persona que se desea ser. Cuenta con herramientas basadas en la terapia cognitivo conductual para ayudar a manejar estados emocionales. Si es necesario, puede canalizar con líneas de crisis o profesionales de salud mental para iniciar un proceso terapéutico de forma inmediata.

BetterMe: salud mental

Combatir el estrés del día a día con esta aplicación será más sencillo. A través de la meditación guiada durante unos minutos logrará un estado de calma, bienestar y equilibrio personal. Posee métodos simples de relajación basados en ejercicios de respiración, la cual es una terapia natural contra la ansiedad.

Remente: bienestar, motivación

Funciona como un couch digital y organizador de tareas en el que a través de rutinas, buenos hábitos y metas establecidas se podrá mejorar la productividad y salud mental, todo en base a las necesidades personales. Además, permitirá aumentar el amor propio y la motivación.

Moodpress: diario con bloqueo

Es un diario secreto en el cual se registrarán los estados de ánimo para su análisis. Funciona también para guardar secretos y fotos importantes. Fomenta la autorreflexión y el manejo de ira, además, encuentra aquellas razones que causen la felicidad o molestia del usuario para un mayor autoconocimiento.

Oye Wellness

El balance entre salud física y mental mejora en gran medida la calidad de vida. Esta herramienta es ideal para emprender el camino hacia el bienestar emocional a través del impulso de la creatividad y el movimiento. Su uso constante permitirá una mejor conexión mente-cuerpo.