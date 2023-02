Conoce las pruebas de Cofepris por las que pasan los condones

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aplica diversas pruebas a condones en su Laboratorio Nacional de Referencia para garantizar que cumplan con las condiciones de calidad y sirvan como barrera para evitar la infección de alguna enfermedad de transmisión sexual.

En el marco del Día Internacional del Condón, este 13 de febrero, informó que realiza diversas pruebas para comprobar que estén en condiciones óptimas para ser utilizados y contengan los materiales necesarios para que cumplan con su función.

Pruebas y características para comprobar la efectividad del condón

Las pruebas se realizan en apego a lo establecido en el Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), y se verifica que cumplan ciertas características físicas como: longitud, ancho, fuerza, efectividad y calidad.

Detalló que en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) se aplica la prueba de defectos visibles, por medio de la cual se verifica que el producto esté libre de rasgaduras, escurrimiento de látex, bordes no uniformes, partículas y orificios.

Otra es la prueba eléctrica, que consiste en verificar a través de la estabilidad del voltaje que el preservativo no tenga algún orificio que comprometa su eficacia. Sumado a ello, se aplica la prueba de rolado, en la que el condón se rellena con una cantidad suficiente de agua que deberá ser contenida en su totalidad.

En el caso de los preservativos de colores, pasan por prueba de solidez del pigmento, la cual se realiza en un lapso de entre 16 y 24 horas para garantizar que el producto no sufre decoloración.

Para medir la resistencia, estos dispositivos médicos se someten a la prueba denominada volumen de presión y estallamiento en la que son expuestos a determinada presión de aire hasta reventar. El estallamiento es medido y comparado con ciertas especificaciones establecidas que debe cumplir.

Otra de las pruebas realizadas a los condones se aplica al lubricante que contienen, que es tomado en su totalidad y el preservativo es limpiado con isopropanol, para comparar el peso y corroborar que la cantidad contenida sea la correcta. Cabe señalar que, como parte de este proceso, también se analiza que el empaque que protege al preservativo sea funcional.

Finalmente, la Cofepris exhortó a la población a utilizar preservativos para prácticas sexuales más seguras y prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no deseados, ya que como lo señala la Organización Panamericana de la Salud (OPS), su uso reduce 94% el riesgo de transmisión de VIH/Sida y otras ITS.