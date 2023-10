Con lluvias, Hospital General de Torreón ‘se está cayendo a pedazos’

El Hospital General de Torreón “se está cayendo a pedazos” y debido a las filtraciones de agua, a la caída de falsos plafones y encharcamientos provocados por las lluvias, este martes fue suspendida la atención en Consulta Externa.

“Acá está inundado, señora, no puede pasar, no se me vaya a caer, ya me dieron orden de no dejar entrar a nadie”, le dijo un guardia de seguridad a una mujer que pretendía ingresar a dicha área, minutos después de las 12 del mediodía.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

La clínica fue inaugurada hace ocho años por el exgobernador Rubén Moreira Valdez y costó más de 420 millones de pesos. Desde entonces y cada vez que llueve, ha sido una constante la afectación en la infraestructura. Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Coahuila invirtió 923 mil 974.80 pesos en la impermeabilización de una superficie de 1,691.21 metros cuadrados (m²).

Hoy, algunos trabajadores comentaron que se volvió a impermeabilizar hace dos meses, por lo que “es una burla” que con las lluvias de esta semana, nuevamente haya goteras en los pasillos, en consultorios, en Urgencias, Cirugía, Toco y Pediatría, por mencionar algunas. Además del riesgo laboral, esto se puede convertir en un foco infeccioso para los usuarios, especialmente para quienes se encuentran hospitalizados.

RESBALA MUJER EMBARAZADA

El personal del hospital señaló que esta mañana y a raíz de los charcos de agua, una mujer embarazada se resbaló y tuvo que ser ingresada a Urgencias, pues tenía la presión alta. Además, indicaron que algunas cajas que contenían material diverso se mojaron.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“Era material que tenían que regresar a Saltillo como recetas y papelería, era de farmacia. El hospital se nos está cayendo a pedazos, ya tanto y tanto, pues se va cayendo el techo, ahorita en la mañana que llegamos estaba todo inundado. Ahorita estamos cancelando las citas de la consulta para que no haya riesgos, ya no aguantamos, ya nada más esperamos a que nos aplaste la caída de un techo”, comentaron.

Desde 2015 y cada vez que hay precipitaciones en la región, en la institución de salud se tienen que colocar cuberas, cartones, batas para hospital y bolsas de plástico para captar el agua de lluvia. Quienes no se dan abasto, son las personas de intendencia, pues tienen que intensificar las labores de limpieza.

Este martes, también se dijo que se habían cancelado las cirugías electivas, aunque esta versión no pudo ser confirmada debido a que la directora del hospital, Carmen López Rubio se negó a hablar sobre el tema con los medios de comunicación.