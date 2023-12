La cantante Jennifer Lopez se volvió tendencia en redes sociales, luego de revelar para un medio estadounidense que ella y su esposo Ben Afleck sufren de estrés postraumático.

En medio de la promoción de su próximo álbum, This Is Me… Now, la intérprete contó a Variety dicha confesión.

"Como artistas, tenemos que seguir nuestro corazón y esta soy yo siguiendo mi corazón y haciendo algo que tal vez todos no pensaron que fuera la mejor idea, pero tenía que hacerlo", contó Lopez al sitio con relación al lanzamiento musical.

Aunado a ello, la también actriz habló de las sensaciones que le produce esta nueva etapa, pues reveló que siente preocupación por volver a poner en el centro de la escena su vida con Affleck.

"Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático, pero ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos qué es importante, qué es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quién eres", confesó la artista, producto del escrutinio que tuvieron que soportar de los medios cuando salieron por primera vez.

¿Cómo se manifiesta el estrés postraumático?

De acuerdo con Clínica Mayo, el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea que la hayas experimentado o presenciado.

Los síntomas del trastorno por estrés postraumático pueden comenzar dentro del mes de un hecho traumático, pero a veces pueden no aparecer hasta años después. Estos síntomas ocasionan problemas considerables en situaciones sociales o laborales y en las relaciones. También pueden interferir en tu capacidad de hacer las tareas diarias habituales.

Asimismo, pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación.

Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado generalmente mejoran.

Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años, e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.