Busca mesa directiva solucionar conflictos

Sacar a flote el mercado y finiquitar el conflicto que prevalece por la posesión de los baños públicos, son los grandes pendientes que tiene la asociación de locatarios del mercado municipal Manuel Acuña, del municipio de Francisco I. Madero.

Lo anterior lo dijo secretario general, Ignacio López Caldera, quien tomó el cargo el miércoles, ya que ese día se realizó la asamblea para la renovación de la mesa directiva.

En relación al conflicto que prevalece por la posesión de los sanitarios, expresó que el día 15 de mayo se tiene la audiencia en los juzgados, ya que la contraparte interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado por despojo, sin embargo los locatarios aseguran que la demandante no puede acreditar la propiedad, pues en su momento se realizó un contra de arrendamiento el cual ya terminó, no obstante, asegura que el Municipio le otorgó la concesión para administrar los sanitarios, pero insisten que el lugar no pertenece al Municipio.

"Estamos demandados y el día 15 tenemos la audiencia con el juez. Somos 13 personas las que estamos demandadas por desalojo, los de la mesa directiva y otros que andaban en la bola y la afectada dice que la despojamos, pero ella no ha comprobado la posesión, los baños se crearon hace varios años cuando se quemó el mercado y se hicieron por la necesidad de recuperarse, porque es el único recurso que se tiene para hacerle mejoras a la nave y la negociación que se hizo con ella fue de un contrato de arrendamiento el cual ya terminó, pero ella dice que el Municipio le entregó la concesión, pero el mercando no es del Municipio y no tenía por qué darle esa concesión".

En relación al rescate del mercado, el secretario general sostuvo que deben trabajar para hacer que los clientes regresen a consumir sus productos, pues si bien ha habido una gran expansión de cadenas supermercados y tiendas de conveniencia, las personas están acostumbradas por tradición a buscar sus productos, pues ellos ofrecen mercancía que en otras tiendas no encuentran, pues reiteró que son negocios con mucha tradición.