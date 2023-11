Aumentan 30% enfermedades respiratorias en Torreón

En esta temporada del año y ante los cambios bruscos de temperatura, se han incrementado en un 30 por ciento las enfermedades respiratorias en el municipio de Torreón.

Las consultas en Salud Municipal han sido principalmente por resfriados comunes y virus sincitial y los rangos de edad mayormente afectados son los niños y niñas y personas adultas mayores.

El titular de la dependencia, Jorge Mario Galván Zermeño, dijo que otros padecimientos que pueden presentarse son la covid-19 y la influenza, de ahí que es necesario el diagnóstico diferencial pues aunque las manifestaciones clínicas son similares, los tratamientos para cada uno de estos virus son diferentes.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

El funcionario indicó que se debe prestar especial atención en las personas de la tercera edad ya que hay comorbilidades como la diabetes mellitus y la hipertensión que pueden agravar su estado de salud en caso de que adquieran una enfermedad respiratoria.

En noviembre de 2022, la Secretaría de Salud de Coahuila alertó sobre la “tripledemia”, que se entiende como la coincidencia en el ambiente de los virus SARS-CoV-2, influenza y el virus Sincitial respiratorio.

Con la pandemia por la covid-19 y las restricciones, hubo una deuda inmunológica que significa que al no haber sido expuestos a dichos virus, ahora las personas tienen mayor susceptibilidad a enfermarse, porque su organismo no se estuvo entrenando con la producción de anticuerpos para esos virus.

Para el diagnóstico diferencial, se consideran las pruebas rápidas de antígeno para los virus influenza, Sincitial y SARS-CoV-2 y las pruebas de PCR individuales o en paneles que detectan múltiples virus respiratorios. La prevención es la mejor herramienta para evitar complicaciones por lo que la recomendación de las autoridades de salud son: consumir alimentos que contienen vitaminas A y C para reforzar el sistema inmunológico; beber abundantes líquidos, en especial agua simple; dormir al menos 8 horas diarias; evitar el estrés emocional, ya que el cuerpo baja sus defensas; y ejercitarse de manera regular por 30 minutos mínimo.

Otras de las sugerencias sanitarias son estornudar y toser de manera responsable, elevando el antebrazo y no al aire. No saludar de mano o de beso; cubrir boca con el antebrazo al toser; desinfectar con frecuencia artículos muy utilizados o de uso compartido, como lo son celular, teléfono, control remoto, llaveros y teclados, etc. Es necesario utilizar cubrebocas si se presenta una enfermedad respiratoria y acudir a recibir atención médica.