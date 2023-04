Arranca RMB su campaña a la gubernatura de Coahuila en Saltillo

El rugido de “El Tigre” se escuchó en la Plaza de Armas de Saltillo, tras el arranque de campaña del candidato a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, los primeros minutos de este domingo en Saltillo.

Acompañado de los cinco candidatos de la Región Sureste de Coahuila, Mejía Berdeja afirmó que este es un momento histórico.

Durante su discurso, sostuvo que el conocido “Palacio Rosa” (Palacio de Gobierno), mismo que se encontraba a sus espaldas, es un palacio del que apagaron hace un rato su luz, y que esta empañado, y el cual, es un signo siniestro de la corrupción del moreirato.

“Nos dimos cita afuera del Palacio Rosa para recordar que este Palacio será nuevamente la casa del pueblo. En esta campaña demostraremos con nuestro voto a México y al mundo entero que cuando el pueblo indignado se levanta, no hay corrupto que lo resista”, afirmó.

Añadió que: “Estamos en Plaza de Armas para demostrar que “el tigre” no le teme a la obscuridad, que está listo para luchar por un futuro mejor”.

Dijo que esta campaña, representa la oportunidad para derribar estas fallas que separan al gobierno del pueblo, por lo que nunca más gobernadores corruptos y prepotentes que se creen dueños de la gente y de su dinero, la plaza es de los coahuilenses.

“Las fallas han convertido este Palacio en el bunker de la corrupción, en una nueva versión de Alibaba y los 40 ladrones, es hora de que todo esto cambie, es hora de que el poder regrese al pueblo, es hora de que los ciudadanos retomemos nuevamente el control de nuestro destino, es hora de tener una verdadera paz en nuestras calles y dejar de sufrir con los abusos policiales de quienes se supone deben defendernos”, subrayó.

Asimismo, agregó que es hora de terminar de una vez con la maldita epidemia del cristal que está matando a los jóvenes en los barrios y en las colonias; además de ser hora de terminar con las amenazas a los trabajadores al servicio del estado.

“Con nosotros habrá libertad política para los trabajadores al servicio del estado, no sufrirán con sus pensiones y tendrán mejores salarios. Les pedimos que no se dejen intimidar, “El Tigre” de Coahuila esta con ustedes y saben que nos tienen miedo porque no tenemos miedo”, expuso.

Recalcó que va a liberar a Coahuila, y con todos los que están haciendo pre campaña en todos los rincones de Coahuila, lo van a lograr.