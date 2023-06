Analiza influencia del arte pop en México

Cuando el arte pop apareció en Nueva York y Londres como un movimiento de la posguerra, a mediados del siglo XX, en México los artistas continuaban en busca de una identidad nacional a través de la pintura. Ese es el motivo por el cual no se desarrolló un movimiento pop como tal en el país. No obstante, la corriente permeó en las nuevas propuestas que surgieron a raíz de la generación de la ruptura.

Este es el panorama que el maestro Víctor Gutiérrez Díaz planteo en su conferencia titulada ‘Ironía y redención, la actitud en el arte pop’, impartida este jueves en el auditorio del Museo Arocena, donde describió esta influencia como “actitud pop”.

Gutiérrez es egresado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo su maestría. Tiene alrededor de tres años residiendo en la Comarca Lagunera y ha centrado su interés en las expresiones artísticas gestadas a raíz de elementos populares en el territorio nacional.

"¿El arte pop existió en México?" Fue una de las primeras cuestiones que Gutiérrez hizo a los presentes. Por eso su plática abrió con un breve recorrido por el arte mexicano del siglo XIX, mismo que más adelante fue ocupado por el nacionalismo mexicano y la búsqueda de identidad para una nación relativamente joven, tras la consumación de la Revolución. Esta búsqueda tuvo remanentes hasta poco más de la mitad del siglo XX.

Mientras tanto, la primera pieza de arte pop de la que se tiene registro es ‘I was a rich man’s plaything’, realizada por Eduardo Paolozzi en 1947. Le continúa ‘Just what is it thay makes today’s homes so different, so appealing?’, que confeccionó Richard Hamilton en 1956.

En palabras de Gutiérrez, el arte pop nació como resultado de la segunda naturaleza humana que refiere al consumismo e intentó proclamar la belleza de lo vulgar e insignificante. A la lista se suman artistas como Andy Warhol, Red Grooms, Tom Wesselmann o Claes Oldenburg, entre otros.

Mientras tanto, el expositor situó una de las primeras obras mexicana influenciada por esta corriente en 1968: ‘Love’ de Diego Matthai. Misma que se incluye en la generación de la ruptura, donde artistas como Vicente Rojo, Pedro Friederberg, Julio Galán, Juan José Gurrola tuvieron voz disidente ante la ‘cortina de nopal’ impuesta por el nacionalismo.

En la actualidad, la influencia del pop continúa con artistas que involucran símbolos nacionales con objetos de la cultura popular, logrando un lenguaje propio que no se encuentra en otras latitudes del orbe.

Dr. Lakra, Jaime Ruiz Martínez, Sergio Arau o el Colectivo Arte Neza Nel, colocan sus creaciones en un discurso actual.

“Se sobreponen en una especie de zona común para el mexicano. Es un tipo de diálogo que quizá en el contexto norteamericano no se podría ver claro”.

Sobre el tema, Víctor Gutiérrez Díaz impartirá a partir de este sábado el curso ‘Arte pop: ironía como destino’, también en las instalaciones del Museo Arocena.