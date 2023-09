Anabel Hernández prepara nuevo libro sobre las mujeres del narco

Luego de que en 2021 viera la luz ‘Emma y las otras señoras del narco’, libro donde la reconocida periodista mexicana Anabel Hernández ahonda en la mirada de las mujeres que participan o se relacionan con los cárteles de la droga en México, la editorial Grijalbo ha anunciado la publicación de ‘Las señoras del narco. Amar en el infierno’.

Un comunicado compartido por la citada editorial indica que, tras convocar a romper el pacto de impunidad existente dentro de los cárteles, Anabel Hernández comenzó a recibir mensajes de hombres y mujeres, quienes accedieron a revelar los secretos del mundo donde han vivido.

En ‘Las señoras del narco. Amar en el infierno’, la periodista registra la historia de Celeste, mujer que durante una década fue pareja sentimental del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva (ultimado por la Marina tras un operativo realizado en diciembre de 2009 en la ciudad de Cuernavaca). Celeste se convierte así en la guía de un viaje por el infierno que habitó y donde pudo conocer a varios jefes de la droga.

“Mi historia se entrelaza con la de una multitud de personajes bastante complejos y pertenecientes a todos los ámbitos, cuento con mucha información que le servirá para completar sus investigaciones. Temo por mi vida. No sé cuál sea mi destino, mi vida está en manos de Dios, pero debo descargar toda la información que he acumulado antes de que algo me pase”, declara Celeste.

Se indica que el testimonio de Celeste se caracteriza por ser descarnado y sin censura, pues “el lector sube a una montaña rusa y hace un recorrido con pendientes pronunciadas, giros inesperados y cruces mortales por el inframundo del narcotráfico”.

En varias partes de este volumen, se muestran a funcionarios públicos, empresarios y políticos conviviendo con las cabezas de los cárteles en reuniones, llamadas telefónicas y grabaciones. Otros tramos dibujan la presencia de mujeres caminando con tacones altos. Su presencia motiva y perpetua esta maquinaria criminal.

“El infierno en el que ellas ‘aman’ es el mismo que nos consume como sociedad y nación. Es a través de las señoras del narco y su interacción con los jefes de la droga que puede derribarse la barrera y no solo conocer los perfiles criminales, sino la psique de quienes comandan”, indicó la autora.

En el último tramo del libro, la autora se encarga de explorar infiernos que se tornan paralelos al de celeste, incluyendo el propio.

Hernández asiste al juicio contra Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón) en Nueva York, donde se encuentra con su esposa Linda Cristina Pereyra. Finalmente, la periodista se adentra en los núcleos familiares de los llamados Chapitos (cuya organización es conformada por los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera), cuyo momento criminal se encuentra en auge.

Editorial Grijalbo informó que este libro estará en preventa del 4 al 17 de septiembre en su página web y en distintas librerías.

Sobre Anabel Hernández, la periodista ha forjado una sólida carrera con más de tres décadas de trayectoria, en la cual ha dedicado esfuerzos en investigar los distintos rostros de los cárteles del narcotráfico en México, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos, la desaparición forzada y el abuso de poder.

Entre sus distintas condecoraciones destacan el Premio Nacional de Periodismo (2001), el Premio Golden Pen of Freedom de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (2012), la Medalla de la Legión de Honor del Gobierno de Francia (2017), el Premio Internacional de Periodismo del periódico El Mundo (2018) y el Premio a la Libertad de Expresión de la emisora alemana Deutsche Welle (2019).

Además, en 2003 fue reconocida por UNICEF, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la Agencia EFE y la Fundación Santillana por su investigación sobre niñas mexicanas traficadas y explotadas sexualmente en campos agrícolas de San Diego, California.