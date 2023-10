Alumnos de PVC protestan por supuesto acoso e intimidación; 'no pasa nada', dice la dirección

Un grupo de alumnos y exalumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) marcharon este lunes para protestar por supuestos casos de acoso sexual para aprobar las materias, intimidaciones, calificaciones “condicionadas”, bullying, obligarlos a la venta de boletos y a la asistencia a fiestas mensuales.

En el caso de docentes, trabajadores administrativos y manuales, señalaron que presuntamente viven acoso laboral y sexual, intimidación, desprestigio, descuentos en nómina injustos, asistencia obligatoria a reuniones personales y amenazas de no comprometerse a apoyar a la directora del plantel en la relección.

Agregaron que del 24 de enero a la fecha, la dirección general de la PVC supuestamente desapareció el club de música, la rondalla, futbol americano, robótica, banda de guerra y escolta, curso pre-médico, asesorías académicas, apoyo a los equipos y eventos culturales. También acusaron mal manejo de los recursos que recibe la preparatoria por diversos conceptos, como los que recibieron para apoyar al equipo de robótica “Pb-ers” para participar en First Robotic Competition 2023.

Del 24 de enero a la fecha, la dirección general de la PVC supuestamente desapareció diversos clubes. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

Los quejosos exigieron la renuncia inmediata de la directora Jessica Zapata Escalera y pidieron al Consejo Directivo tomar cartas en el asunto. La marcha partió del estacionamiento de una cadena mexicana de supermercados ubicada sobre el bulevar Rodríguez Triana y siguió por el camellón central de la avenida Universidad hasta llegar al acceso principal de la PVC.

Llevaron lonas y carteles con leyendas de “Los estudiantes y sus derechos no se tocan”, “con el cabello no estudia”, “no soy porro, soy estudiante exigiendo mis derechos”, “queremos estudiar sin miedo”, “tu cerebro es más pequeño que mi falda”, “¿mi falda es corta o tú piensas como violador?” y “¡Con PVC no!, los alumnos no se tocan , no se acosan, ni se les amenaza con su futuro”.

De igual manera, lanzaron consignas en contra de un docente, del rector de la UAdeC y de la directora de la PVC. Una estudiante que prefirió no revelar su identidad, dijo que “estamos cansados de todos los abusos contra los alumnos, de los maestros acosadores y de las limitaciones” pues se les informó de manera verbal de un nuevo Reglamento en el que se les indica que la falda debe usarse dos dedos debajo de la rodilla y calceta larga “para no provocar a los maestros y a los alumnos”.

Indicaron que la directora colocó un sillón en su oficina para evitar el paso de los alumnos por lo que es imposible establecer diálogo. A la marcha, también acudieron padres y madres de familia que exigieron una reunión urgente para abordar el tema pues hay un docente en particular señalado de presunto acoso.

La protesta se hizo al mediodía y estuvo custodiada por elementos de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública Municipal y de la Policía Especializada de Coahuila (PEC). El movimiento estudiantil pedía a la directora que saliera de su oficina para charlar pero no tuvieron éxito.

Los estudiantes acusaron mal manejo de los recursos que recibe la preparatoria por diversos conceptos. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

‘NO ESTÁ PASANDO NADA’

La directora de la PVC, Jessica Zapata Escalera ofreció una rueda de prensa previo a la marcha y dijo que en la Escuela de Bachilleres “no está pasando nada” pues hay desinformación. Enfatizó en que no tiene “nada que esconder” y que no renunciará a su cargo pues su gestión ha sido transparente.

La directora de la PVC, Jessica Zapata Escalera ofreció una rueda de prensa previo a la marcha y dijo que en la Escuela de Bachilleres “no está pasando nada” pues hay desinformación. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Comentó que la marcha se había organizado para conmemorar el 55 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 y que “gente externa” había aprovechado para sacar a relucir acusaciones infundadas.

Dijo que había sido señalada de encubrir a un docente acusado por supuestos actos que atentan a la moral. Añadió que el maestro ya no labora en la escuela y que presentó su renuncia el 8 de junio de 2023 por motivos personales y laborales. “Quiero hacer mención que no se encuentra ninguna denuncia ante las autoridades correspondientes sobre los hechos que mencionan y de los que quieren hacerme partícipe. Quiero aclarar que la persona señalada realizó la mayor parte de sus funciones laborales fuera de administración por lo que no tengo conocimiento pleno de las conductas que señalan debido a que de febrero del presente año y hasta la fecha no he recibido ningún tipo de denuncia en torno al caso en mención”.

Los quejosos exigieron la renuncia inmediata de la directora. (Foto: FERNANDO COMPEÁN / EL SIGLO DE TORREÓN)

Zapata Escalera dijo que es importante fomentar la cultura de la denuncia ante las autoridades correspondientes para que sean ellas quienes indaguen y esclarezcan los hechos. “Invito a los padres de familia así como a los estudiantes a no dejarse llevar por fuerzas del exterior que buscan demeritar el trabajo y la estabilidad que hemos venido formando entre todos y todas”, apuntó. Aseguró que su administración es de puertas abiertas al diálogo a fin de buscar alternativas de solución.

Este lunes no hubo clases presenciales para mil 500 estudiantes. La directora comentó que tuvieron educación a distancia para evitar confrontaciones pues en la marcha habría personas encapuchadas y “gente externa” y ella quería proteger a la comunidad estudiantil.

Además, indicó que han tenido casos de docentes y alumnos con síntomas de Covid-19 por lo que a manera de prevención, se optó por las clases virtuales.