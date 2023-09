Alimentos que bajan la glucosa y colesterol según la UNAM

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, señala que 12 millones 400 mil personas padecen diabetes, por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cardiología, cuatro de cada 10 adultos mexicanos tienen colesterol alto.

De ahí la importancia de buscar alimentos buenos para reducir los niveles de glucosa y colesterol. Es por eso que, en esta ocasión, te contaremos de aquellos que además de cumplir con estos requisitos, también son baratos, y lo mejor es que los puedes incluir en una infinidad de platillos para disfrutarlos en tu día a día.

Estos grandiosos alimentos están mucho más cerca de lo que crees se trata de las legumbres, un tipo de leguminosas que son cosechadas con el fin de obtener solamente la semilla seca.

Las vemos en todos lados: en supermercados, tiendas, mercados públicos, locales dedicados a la venta de chiles y especias, entre otros lugares. Y lo mejor es que son el ingrediente estrella en una gran variedad de platillos de la gastronomía mexicana, así que podrás seguir comiendo rico y saludable, cuidando de tu salud.

Las legumbres más consumidas en México son las lentejas, habas, garbanzos y frijoles. Según cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 2020 la producción anual de estas semillas fue de 37 toneladas de haba, 125 mil toneladas de garbanzo, más de 10,000 toneladas de lenteja, y más de un millón de toneladas anuales de frijol; en estados como Sinaloa, Puebla, Zacatecas, Nayarit, Veracruz, Sonora y Michoacán.

Consumirlas te traerá más beneficios de los que te puedes imaginar. Según el artículo "¡A comer legumbres!"(2016) de la revista UNAM Global, las legumbres pueden ayudarte a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pues no contienen colesterol y son bajas en grasas.

Además de esto, las legumbres tienen un índice glucémico bajo y ayudan a estabilizar el azúcar en sangre y los niveles de insulina, incrementan la saciedad y son el alimento perfecto para personas diabéticas o personas que buscan bajar de peso.

Pero eso no es todo, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que las legumbres son bajas en sodio y una muy buena fuente de hierro, proteínas, potasio y fibra: no le piden nada a las carnes rojas. No por nada son el ingrediente principal en preparaciones veganas.

Tu salud te agradecerá que las consumas con regularidad, pues ayudan a regular las funciones digestivas, musculares, del corazón y del sistema nervioso. Si estás embarazada, serán excelentes para prevenir defectos del tubo neural fetal y alteraciones del colesterol y azúcar en sangre en tu dulce espera.

Un buen taco de frijoles no puede faltar al acompañar tus comidas en México, y lo mejor de todo es que es muy saludable. Según la coordinadora de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana en la Facultad de Medicina, Elvira Sandoval Bosch, los tacos de frijoles son una gran opción para la alimentación al no contener grasa saturada, aportar fibra y hierro, y contribuir a mantener nuestra salud.

No podemos negar que los frijoles son la comida estrella en la gastronomía mexicana: sopes, huaraches, guisados, tlacoyos, sopas, tostadas, cremas, flautas, quesadillas, refritos, y muchas preparaciones más son las que se pueden disfrutar con esta maravillosa legumbre.

Y tampoco puede faltar un buen plato de lentejas, una deliciosa ensalada con garbanzos, o un sabroso caldo de habas. O las auténticas ideas de crear ricas botanas con estas legumbres.

La variedad es enorme, pero lo que sí te recomendamos es cocinar las legumbres con poca grasa y sal, intentando consumirlas al natural para que puedas aprovechar todos sus beneficios.