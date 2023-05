Adiós a la deportación 'exprés' por el Título 42; Coahuila está listo para las olas migratorias

Horas antes de concluir con la aplicación del Título 42, que permitía al Gobierno de Estados Unidos realizar deportaciones exprés a migrantes que ingresaran a su territorio por motivos de la entonces emergencia sanitaria por COVID-19, la franja fronteriza entre Coahuila y Texas carecen de la infraestructura necesaria para atender un flujo significativo de población migrante.

Esto se agravó la tarde del miércoles, al anunciarse el cierre temporal de 33 estancias migratorias provisionales en México, de las cuales dos corresponden a Coahuila, la de Piedras Negras y Torreón.

El Título 42, al expirar al primer minuto de este jueves, agravó también la situación fronteriza en la franja sur de México, colindante con Centroamérica, la cual, según testimonios de migrantes, permanece abierta.

La medida del Instituto Nacional de Migración (INM) contrasta con los acuerdos establecidos ayer por la mañana, durante la reunión de seguridad binacional que se desarrolló en Eagle Pass, Texas, y donde las autoridades de ambos países acordaron continuar con los operativos de vigilancia a ambos lados del río Bravo, además del incremento de presencia de elementos militares tanto en Estados Unidos como México.

En la víspera del anunciado fin, se incrementó el arribo de grupos migrantes a la región norte de Coahuila, a través del ferrocarril y que generó la movilización del INM a petición de la empresa Grupo México Transportes (Ferromex), reportándose un grupo de 200 migrantes, algunos descendieron en el municipio de Nava y otros en Piedras Negras.

A lo anterior, también se suman los retornos de migrantes de procedencia extranjera y las deportaciones de connacionales y que, inclusive podría superar las 200 personas, aunado a la disminución del número de agentes migratorios del lado de México.

"No, realmente no. No se tiene, pero no solo no se tiene del lado mexicano, sino tampoco se tiene del lado americano, según las reuniones a las que hemos asistido, igual Eagle Pass es una frontera muy pequeña que no hay posibilidad de poder procesar a muchos migrantes, por eso sucedió lo que sucedió en Del Río, en Acuña, por la misma falta de la capacidad de las instalaciones", dijo Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Coahuila.

Sin embargo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que la frontera se ha preparado ya con operativos en coordinación con el gobierno de Texas y se ha trabajado de la mano con la Guardia Nacional, para tener la agilidad de atención ante la situación migratoria de cada individuo.

Para esta semana se espera la llegada de 400 militares de Texas a Eagle Pass, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en esta frontera, anunciado por su gobernador Greg Abbott; la tarde de ayer se pudo apreciar el arribo de patrullas a esta ciudad.