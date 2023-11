Adania Shibli, voz en protesta

“Multitudes de sonidos avanzan hacia la niña, cada multitud intentando llegar primero que las demás a sus oídos, descender sobre ellos como un mazo, y sus oídos captándolo todo. Después del grito de su hermano, escucha una mosca, luego se aleja revoloteando, entonces escucha el sonido del medidor de electricidad. En el mundo entero, ella no puede encontrar un solo momento de silencio”. Esas son las primeras líneas de Silence, un cuento corto escrito por Adania Shibli, ensayista palestina. En él explora la historia de una pequeña niña —sin nombre— que padece una fuerte infección en el oído.

“La soledad es la eterna guardaespaldas de la niña, un pequeño espacio de silencio”, escribe en otro momento la autora. Sin embargo, mientras en su historia el silencio es anhelado, buscado y empleado como acto de protesta, en la vida real la escritora sufrió un acto de silenciamiento no anhelado ni buscado, y ante el cual cientos de personas protestaron.

Shibli recibiría un premio por su última novela (Un detalle menor) dentro de las actividades de la 75° edición de la Feria del Libro en Fráncfort, participación que fue cancelada ante el posicionamiento de los organizadores respecto al conflicto Israel-Palestina.

TRAYECTORIA

Adania Shibli (1974) es una narradora, dramaturga y ensayista palestina. Desde 1996 ha publicado novelas, obras de teatro, cuentos cortos y ensayos tanto en antologías y libros de arte, como en revistas culturales y literarias.

Ha sido galardonada en dos ocasiones con el Premio a los Jóvenes Escritores de Palestina por la Fundación AM Qattan gracias a sus novelas Masaas (traducida al inglés como Touching, 2021) y Kulluna Ba’eed Bethat al Miqdar ‘an al Hub (We Are All Equally Far from Love, 2004).

Nombrada como una de las Beirut39, un grupo de 39 escritores árabes menores de 40 años elegidos por la revista Banipal y el Hay Festival, su trabajo ha sido traducido al francés, alemán, italiano, hebreo y coreano.

Desde 2013 trabaja como profesora a tiempo parcial en el Departamento de Filosofía y Estudios Culturales en la Universidad de Birzeit en Palestina, nombrada en 2018 como una de las mejores del mundo en un ranking publicado por la compañía británica Quacquarelli Symonds.

Adania Shibli ofreciendo cátedra en la Universidad de Berna. Imagen: Polit Forum Bern

Su última novela, Tafsil Thanawi (Un detalle menor, 2023) —la única traducida al español— fue nominada al National Book Award (Estados Unidos) y al International Booker Prize (Reino Unido). Asimismo, fue seleccionada para recibir el premio LiBeraturpreis 2023 por la organización alemana LitProm, el cual sería entregado durante la Feria del Libro de Fráncfort.

CONTROVERSIA

LitProm, asociación fundada en 1980 en Fráncfort, tiene entre sus objetivos monitorear y seleccionar los mejores ejemplos de escritura creativa de África, Asia, el mundo Árabe y Lationamérica traducidos al alemán, además de promoverlos en Alemania, Suiza y Austria.

“Es a través de las traducciones al alemán que los lectores de habla alemana pueden aprender cómo los autores de África, Asia y América Latina ven su mundo y sus culturas y así aprender que existen perspectivas diferentes, pero igualmente relevantes, sobre el mundo en el que vivimos”, apunta el sitio oficial de la organización.

Siguiendo tal premisa, desde 2013 otorgan el premio LiBeraturpreis a escritoras de esas zonas del orbe, pues reconocen las dificultades del género femenino para abrirse paso en el mercado internacional literario.

Pero cuando de Shibli se trató, no cumplieron con ninguno de dichos principios. Una semana antes de la entrega del premio, LitProm anunció que la ceremonia sería pospuesta “debido a la guerra iniciada por Hamás, por la cual millones de personas en Israel y Palestina sufren”.

En un comunicado inicial, la asociación alemana aseveró que fue una decisión tomada en conjunto con la autora, sin embargo, su agencia literaria afirmó a través de medios como The New York Times y The Guardian que dicha información era falsa. Si la ceremonia se hubiera realizado, ella habría tomado la oportunidad para hablar sobre el rol de la literatura en estos momentos tan dolorosos.

Mientras a Shibli le quitaron la oportunidad de celebrar su trabajo, la Feria del Libro fue reorganizada para darle espacio a voces israelíes, lo que refleja una postura política clara y directa ante el conflicto Palestina-Israel, acallando una voz para darle más peso a otra.

Un detalle menor se divide en dos partes. En la primera, narra la historia verídica del secuestro, abuso y asesinato de una joven palestina a manos de una unidad militar israelí. En la segunda, la escritora se enfoca en la historia de ficción de una joven de Ramala que descubre por casualidad una mención a tal crimen y, obsesionada con el hecho, se dispone a investigarlo con profundidad.

“Adania Shibli firma una magistral novela en la que las atmósferas de cada una de las dos partes que la componen se vuelven tan asfixiantes, tan opresivas, como el aire del desierto durante la calima o como la vida en Palestina bajo ocupación militar israelí”, se lee en la plataforma de Hoja de Lata, editorial que tradujo la obra al español.

ALZAN LA VOZ

Ante la decisión de aplazar la entrega del premio a la escritora palestina, las reacciones no se hicieron esperar. Más de 600 personas del sector literario —autores, editores y agentes— firmaron una carta abierta de protesta. Dentro de los firmantes destacan tres Premios Nobel de Literatura: la francesa Annie Ernaux, el tanzano Abdulrazak Gurnah y la polaca Olga Tokarczuk; así como dos de las ganadoras pasadas del mismo premio, la colombiana Pilar Quintana y la canadiense Madeleine Thien. En la lista también se encuentran la escritora canadiense Naomi Klein, el novelista británico Ian McEwan, el australiano Richard Flanagan y el irlandés Colm Tóibín.

Los firmantes piden rectificación y recuerdan que “la Feria del Libro de Fráncfort tiene la responsabilidad de crear espacios para que los escritores palestinos compartan sus pensamientos, sentimientos y reflexiones sobre la literatura en estos tiempos terribles y crueles, sin cerrarlos”.

De igual manera, varios grupos editoriales árabes anunciaron que boicotearían la feria, y Malasia informó que retiraría su presencia por “el apoyo abierto de los organizadores a Israel”. Además, agregaron en un comunicado que los ataques de Israel contra Palestina violan “las leyes internacionales y los derechos humanos” y mostraron su apoyo a la causa palestina.

FALLO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El derecho a la libertad de expresión está estipulado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Humanos. Amnistía Internacional la define como el derecho a expresar y difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni injerencias ilegítimas.

En un contexto de difusión artística y cultural, que nació con el propósito de ser puente entre las y los autores con sus lectores, es inaceptable que la voz de una mujer fuera silenciada únicamente por su lugar de origen.

Contrario a los valores que Occidente, y específicamente Europa, enarbola, resulta contradictorio que se prohíba el derecho de expresión de la ensayista palestina desde un tinte político que no contempla todas las versiones de un conflicto. La decisión de aplazar la entrega del premio que con anterioridad le ofrecieron va más allá de la defensa a las voces israelíes, y parte de una agenda que tendría que haber quedado fuera de la celebración del arte, la literatura y la cultura globales.