Van 15 empresas de Torreón por retiro de cubrebocas

Hay 15 empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Torreón, que se registraron para implementar el plan piloto de retiro gradual de cubrebocas en las áreas de producción, y el principal requisito para arrancar es que tengan un 100 por ciento de cobertura de vacunación contra la COVID-19 entre sus empleados.

El presidente del organismo, Carlos González Silva, indicó que hay un 7% de la plantilla laboral que no ha recibido el biológico, por lo que hay riesgo de que no puedan iniciar con este programa el próximo lunes 30 de mayo si no se da cumplimiento a este condicionante.

Aclaró que la vacunación no es obligatoria, pero que esta semana volverán a acercar los módulos a las industrias con el propósito de que las y los trabajadores que están rezagados puedan recibir las dosis requeridas si así lo desean y sin vulnerar sus derechos. "Toda la persona que quiera quitarse el cubrebocas, tiene que estar vacunado", sostuvo.

González Silva destacó la importancia de que la población continúe con las medidas de seguridad e higiene, pues que haya una disminución en la incidencia por COVID-19 no significa que el problema de salud pública haya terminado.

Hace unos días, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, Juan Pérez Ortega, dijo que para poner en marcha el plan piloto, las empresas deben contar con sistemas de inyección y extracción de aire, distanciamiento social y capacidad de toma de muestras para la detección de la COVID-19 y para reportar y registrar los casos positivos. Además, el 90% de la plantilla laboran debe estar vacunado contra dicha enfermedad y se debe tener la capacidad para la medición de CO2 (Dióxido de carbono) como indicador de la ventilación del aire. En ese sentido, la recomendación es que la concentración de CO2 en los espacios cerrados sea inferior a las 700 ppm (partes por millón) y que por turno laborado, se tome al menos 2 veces. También se sugiere emplear filtros de aire HEPA.

De igual manera, es necesario que las industrias lleven una bitácora de limpieza y fumigación de las áreas comunes. El funcionario precisó que la continuación del uso del cubrebocas deberá seguir en oficinas, salas de juntas y transporte de personal y la misma indicación es para aquellas personas que laboren en las empresas y que tengan alguna comorbilidad.