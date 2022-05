Realizan pruebas PCR a alumnos de Luzac tras casos de COVID-19

Por lo menos seis casos positivos de COVID-19 se reportaron en la preparatoria Luzac de Torreón y corresponden a estudiantes de diferentes grados, que en la actualidad se encuentran en buen estado de salud, señaló ayer Jesús Jasso Fraire, presidente del Consejo Directivo de la institución educativa.

Mencionó que también se notificó de ocho casos sospechosos, por lo que estaban en espera de que se les practicara las pruebas para confirmar o descartar la presencia del virus. Indicó que los casos se pudieron detectar de forma oportuna gracias al protocolo estricto de seguridad sanitaria que se tiene establecido en la escuela.

Jasso Fraire comentó que el rastreo de contactos para interrumpir las cadenas de transmisión le corresponderá a la Secretaría de Salud de Coahuila, además de que aseguró que un día antes de que se anunciara la suspensión de clases presenciales en el plantel, se le notificó del hecho a las autoridades sanitarias pero no se tuvo éxito. Al no haber respuesta, la Dirección Académica tomó la decisión de suspender las clases presenciales del 23 al 27 de mayo para garantizar la salud de los mil 300 alumnos que se tienen matriculados.

"No necesariamente (los contagios) se originaron en la escuela, en la escuela (los estudiantes) están con nosotros medio día, pudo haber sido en cualquier otro lugar, en la calle, en su propia casa, pero bueno, sin importar el lugar donde haya sido, lo importante es que se tomen de manera inmediata todas las medidas necesarias incluyendo el cierre de la institución, como nosotros lo hicimos, porque no hay algo más importante que la salud de los muchachos y el resto del personal", apuntó.

Mencionó que como parte de las medidas de prevención, la preparatoria continúa solicitando el uso del cubrebocas en las aulas, además de que se privilegia la aplicación del gel antibacterial, el distanciamiento social y la ventilación.

"No nos hemos relajado, los papás pueden tener la seguridad de que estamos monitoreando cuál es el estado de salud de los muchachos día con día, por eso deben estar ellos tranquilos en ese sentido. Decirles que el cierre de clases tiene solo un objetivo: proteger a sus hijos y a sus familias, tengan confianza en que el cierre fue la mejor medida que pudimos tomar, no fue apresurada, fue consensuada a raíz precisamente de seguir con un protocolo estricto", añadió.

Destacó la importancia de que la comunidad escolar y los padres, madres de familia y tutores, atiendan los filtros de corresponsabilidad para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias.

CONFIRMAN CON PCR

Por su parte, el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en la Región Lagunera, Juan Pérez Ortega, informó que los pacientes que dieron positivo al virus se practicaron pruebas rápidas en distintos laboratorios, algunos de ellos que no están certificados, además hubo quienes se practicaron las pruebas en sus domicilios, por lo que los resultados no son confiables.

Se informó que ayer martes, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó pruebas de PCR a este grupo de estudiantes para confirmar la presencia del virus.

De siete casos que reportó la escuela en un inicio, solo se procesaron 6 pruebas de PCR, porque en uno de ellos la familia se negó.

En base a esto, es que las autoridades estarán trabajando en lo que corresponde a la implementación de los cercos sanitarios. "Como antecedente creo que ellos estuvieron en unas áreas de recreo, fiestas en diferentes lugares, o sea por eso les digo no es un rebrote, son casos que están surgiendo ahí y que pues la Secretaría de Salud va a tratar de confirmarlos".

El jefe jurisdiccional destacó la importancia de que la población no baje la guardia aún cuando haya indicadores de COVID-19 a la baja. Mencionó que se dieron cuenta del hecho cuando la preparatoria lo notificó en sus redes sociales.

Ayer mismo, Jasso Fraire dio a conocer que las seis pruebas de PCR resultaron positivas.