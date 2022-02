Un Siglo de grandes estrellas

Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de El Siglo de Torreón. Día a día sus páginas han compartido información veraz, oportuna, objetiva y siempre sustentada.

Durante estas primeras 10 décadas; notas del día, coberturas de eventos, entrevistas y reportajes de las celebridades han deleitado a los laguneros de generación en generación.

El contenido relacionado con los famosos se distribuía dentro del periódico; no fue sino hasta 1987 que el fallecido periodista, Miguel Ángel Ruelas Talamantes, el entonces Gerente de El Siglo de Torreón, instituyó la sección de Espectáculos como tal.

En las recientes décadas, "El Defensor de la Comunidad" ha entrevistado en exclusiva a grandes luminarias como Ricky Martin, Paris Hilton, Rocío Dúrcal, Juanes, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Alejandro Sanz, José José, Mónica Naranjo, Raphael o Marco Antonio Solís, pero también, este diario consiguió charlas exclusivas con los forjadores del espectáculo mexicano.

Entre las décadas de los 40 y 50, el fallecido periodista, José Natividad Rosales, el orgullo de Parras de la Fuente y en ese entonces abanderado de El Siglo de Torreón, entrevistó para este diario a grandes estrellas como María Félix, Pedro Infante, Gloria Marín o Sara García.

“SÉ QUE SOY HERMOSA”: MARÍA FÉLIX

El 8 de mayo de 1949, esta casa editora compartió con sus lectores una amena entrevista con "La Doña" titulada "Charla confidencial con María Félix".A José no le fue fácil obtenerla, aunque luego consiguió un segundo encuentro con "María Bonita" de una forma más sencilla.

"Amigos lectores de El Siglo de Torreón. No saben cuánto trabajo me costó conseguir para ustedes la entrevista que a continuación leerán. Ya no llevo cuenta de las veces que tuve que volver a la calle Aristóteles 127 de la Colonia Polanco, buscando a la imperturbable "Doña" que convalecía de un fuertísimo ataque de gripa", contó el periodista y añadió que la espera valió la pena, ya que la actriz por fin lo atendió a él y otros reporteros que la aguardaban, ni más ni menos que en la sala de su hogar.

Detalló Natividad Rosales que la artista apareció como una corza salvaje por una puerta, de un brinco. Se situó en un diván y esperó la avalancha de preguntas. Agregó el comunicador que la belleza de María era fascinante.

El periodista coahuilense le preguntó a María Félix que si era cierto que en España había mencionado que le hubiera gustado ser fea para no tener la molestia de un público que la acosaba. Ella le respondió con su habitual tono enérgico.

"¡Señor, por Dios, yo jamás digo esas cosas. Sé que soy hermosa y no puedo negarlo porque sería negar un grandísimo favor que Dios me hizo. Además, no creo que ninguna mujer, más o menos bien parecida, pueda decir jamás una cosa semejante".

La actriz habló de otros temas y mencionó que retirarse de la farándula no sería jamás una opción en su vida.

"Nunca he pesado en ese asunto (El retiro). Un artista nunca piensa en retirarse. Lo digo en mi caso porque quiero superarme en cada una de mis obras. Por ello, sepan que todavía no estoy conforme del todo con lo que he hecho".

El 18 de enero de 1953, El Siglo de Torreón se publicó la segunda entrevista que José le realizó a "La Doña". Tenía el título de "Yo sabré ser buena esposa: María Félix", y es que ella esa vez dio muchos detalles de su matrimonio con Jorge Negrete.

"Estoy feliz, muy feliz. Téngalo por seguro. Como que ya tengo alguna experiencia", le dijo María a José sonriendo con malicia, y añadió, "pero en este caso es distinto porque mis anteriores matrimonios me habían encontrado más pequeña. Ahora soy una mujer de criterio y puedo decir, plenamente, que soy feliz".

PEDRO NO ERA FELIZ

Mujeres al por mayor, éxito profesional y dinero para derrochar podrían darle la felicidad a miles de hombres, pero no a Pedro Infante, quien abrió su corazón en exclusiva a El Siglo de Torreón en una entrevista publicada el 25 de octubre de 1953, elaborada también por José Natividad Rosales.

El "Ídolo de México" compartió a José que, pese a tenerlo todo, no se sentía bien consigo mismo y en ciertas ocasiones se ponía bastante triste.

"Me he convencido de que la vida no es como uno la quisiera vivir. Yo podría ser y soy, para muchas gentes, gente mimada de la fortuna; piensan que con solo quererlo, puedo tener todo lo que ambicione. Y nada más lejano de la verdad, soy un esclavo de Pedro Infante", dijo el actor y cantante, Le expresó Pedro a José que distintas féminas lo buscaban por interés; también reveló que tuvo que enfrentar la traición de varios caballeros que decían ser sus "amigos".

"Si quiero tener una novia -hablo en sentido figurado- todas piensan que quiero casarme con ellas y tratan de comprometerme de la peor manera y lo más rápido posible; si quiero tener un amigo, tengo que andar con mucho cuidado, porque la vida me ha dado muchas experiencias y ahora sí puedo distinguir entre los que son mis amigos y los que solamente quieren divertirse conmigo y sacarme dinero", comentó el protagonista de cintas como Nosotros los pobres.

En la entrevista que fue dada a conocer a ocho columnas, Infante aseguró que anhelaba ser un ciudadano común y corriente.

"Tengo que trabajar como burro para seguir manteniendo el sitio que me he ganado tan trabajosamente. Vuelo de un lado para otro. Apenas duermo unas horas y mal como. Y eso no es vivir, se los aseguro.

"Yo quisiera ser, como muchas gentes, gentes comunes y corrientes, sin mayores preocupaciones y sin tanto 'trebejo' y no trabajo. 'Trebejo' es eso que todo lo estorba y todo lo complica".

Pedro no la tenía fácil y es que en la profunda entrevista que dio a El Siglo reveló que le desesperaba la manera en que ciertos fanáticos, incluso algunas damas, habían llegado a herirlo físicamente.

"Si todo fuera firmar autógrafos y repartir abrazos y sonrisas, estaría bien. Pero no una, sino cien veces, han tratado de herirme, por envidia o yo no sé por qué diablos. Otras casi me desnudan.

"Yo tengo que resignarme a que, en cuanto alguien pide algo, darlo con la mayor sencillez, pues si me resisto, veinte gentes se me echan encima y me ahorcan casi. Muchas quieren recuerdos personales míos y me esculcan las bolsas y se llevan todo lo que hay en ellas", lamentó Infante.

Pedro de igual manera le comentó al periodista coahuilense que si algo lo hacía feliz era consentir a su madre, la señora Refugio Cruz Aranda.

"He aprendido a gozar de la vida lo poco que me concede y, todavía en este estado de cosas, tengo satisfacciones que no las cambio por nada. La mejor de ellas es la de poder proporcionar a mamita, a la que amo tanto, todas esas pequeñas cosas que en su vejez le consuelan y que le hacen ver que tiene un hijo que luchará por ella hasta el último día de su vida".

Previo a esta charla, el 22 de enero de 1950 José Natividad Rosales compartió otra entrevista con Infante, pero a diferencia de la descrita, en la anterior el artista se mostraba muy contento con todo lo que atravesaba en ese momento en su vida y hasta firmó un autógrafo para los laguneros.

SARA GARCÍA ANHELABA CADA AMANECER

Sara García es otra de las grandes artistas de México que charló en exclusiva para El Siglo de Torreón. Su impactante entrevista se dio a conocer en las páginas de este diario el 26 de agosto de 1951.

Natividad Rosales también charló con ella y lo hizo, al igual que con María, en su hogar.

"Uno goza, verdaderamente, escuchando el habla constante y reidora de Sara García, la sin par 'Abuelita', gran actriz de la pantalla y gran mujer", mencionaba José en su redacción.

Cuenta el periodista que le llamó por teléfono a García. Le dijo que estaba por llegar a su hogar y ella le respondió que no demorara porque iba a llover y cuando eso ocurría, ella se ponía a coser.

"Un taxi me llevó en 20 minutos a la Colonia del Valle (donde estaba la casa de Sara). El timbre sonó, me abrió la persona que hacía el aseo y me condujo a Sara, quien se hallaba en su corredor. La mansión era inmensa, con amplios jardines llenos de flores", explicó el reportero y añadió que entonces vino el encuentro entre la artista y él.

"¿Qué quiere preguntarme?, porque ha de saber que yo no tengo grandes aventuras amorosas que contarle; ni tengo tampoco anécdotas carcajeantes. ¡No me explico para qué me viene a entrevistar!", le expresó Sara a José.

El periodista supo llevar la charla y le explicó que sí podía hablar de temas como las costumbres mexicanas, el mambo, el cine y de otras situaciones. La gran actriz accedió. Opinó de la vida de ese entonces (Inicios de los 50) y aseguró que las costumbres no cambiaban, sino las personas.

"Me gusta la vida moderna. No es a mí, solamente a quien le gusta, sino en general a todos aquellos que somos artistas. La vida, para nosotros, es una continua esperanza. Esperamos. No sé lo que esperamos, pero vemos en cada amanecer una promesa de algo distinto.

"Las costumbres no cambian. Lo que cambian son las generaciones de jóvenes y la manera de ver la vida por parte de los viejos. Estos se empeñan en filosofar como cuando lo hacían a los 18 años. La época más feliz es la que siempre se quiere prolongar", narró la fallecida actriz.

Con la sinceridad que le caracterizaba, García aprovechó para despotricar en contra del género del mambo, el cual le parecía, "espantoso".

"Es sencillamente horroroso, por más que lo haya tenido que bailar en una de mis películas. La música, en mis tiempos, era expresión de espiritualidad y decía al corazón humano frases que ni la poética ni el sentimiento atinaban a expresar", mencionó la "Abuelita de México".

José Natividad Rosales también logró realizar importantes entrevistas a Rosita Quintana, Gloria Marín, Manolín, Isabela Corona, o Esperanza Iris. Su legado periodístico será recordado por siempre.

¿Quién era José Natividad Rosales?

De acuerdo con el periodista Sergio Luis Rosas, quien también trabajó durante bastantes años en El Siglo de Torreón, José Natividad Rosales nació el 1918 en Parras de la Fuente, Coahuila y falleció en 1976 en la Ciudad de México a la edad de 58 años.

Comentó Rosas que ejerció el periodismo desde la primera mitad de la década de los años 40 en la Revista Siempre, de don José Pages Llergo y además se volvió colaborador destacado de El Siglo de Torreón.

Fue considerado como el "Primer reportero de México", por el entonces Presidente de la República, Adolfo López Mateos, en una gira que realizó por América en los inicios de la década de los 60.

Durante su carrera periodística, entrevistó a grandes personajes de la farándula, pero también de otros índoles como Pío XII, Fidel Castro, Mao Tse Tung, Ernesto "Che" Guevara y al líder sindicalista brasileño en prisión Luis Carlos Prestes, así como a expresidentes de México, desde Lázaro Cárdenas del Río hasta José López Portillo.

Detalló Sergio Luis que José dejó una vasta obra literaria, entre sus libros destacados están: Misión secreta en el Vaticano, Tras las rejas del Vaticano, Madero y El Espiritismo, Europa a golpe de huarache, ¿Qué hizo el Che Guevara en México? y La Muerte de Lucio Cabañas. Por su actividad periodística recorrió América, Asia, Europa, Australia y África. Fue un gran poliglota, hablaba seis idiomas diferentes.

ILUSTRACIÓN: JOSÉ DÍAZ

FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN

FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN

FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN