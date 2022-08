Torreón analiza propuestas para nueva planta tratadora de aguas residuales

Analiza Municipio de Torreón propuestas para construir una nueva planta tratadora de aguas residuales en esta ciudad.

"Estamos viendo nuevas propuestas para la planta tratadora, tenemos un problema, que estamos cargando con él, que es la ya existente, pero simultáneamente ya necesitamos una nueva planta tratadora y estamos viendo ya, estamos escuchando cuál sería la posible o la mejor oferta que pudiéramos tener", dijo el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Se refirió a la planta tratadora anterior y expuso que se tiene un tema jurídico pendiente de resolver, pero aseguró que "no podemos detenernos en resolver un problema pasado, sino que también tenemos un problema presente, que lo tenemos que resolver".

Consideró que se debe abordar la problemática del agua en la región de forma integral, mas aún cuando se tiene la estrategia de dotar de agua a todo el municipio, sin importar las condiciones en que se haya recibido el equipo e infraestructura del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).

Explicó que no se puede regar las 600 plazas que se acordaron, dentro de uno de los puntos de su plan de trabajo, con agua tratada, si no tienen el líquido. Desconoció el volumen con que cuenta en la actualidad el Municipio, en términos del agua tratada, pero indicó que es existe el compromiso de que el mayor número de plazas públicas ya no se rieguen con agua potable, sino que se realice este intercambio.

Cepeda González reconoció que existe otro problema, al interior del Simas, en lo que se refiere a los usuarios morosos y quienes hacen uso indebido del vital líquido, pero expuso que lo primero es dotar de agua a toda la ciudadanía, y una vez que sea así, se impulsará la concientización en la población, lo que irá acompañado de sanciones.

"Esto nos va a permitir que la gente entienda que una vez que ya tenga el vital líquido y que puedan usarlo con responsabilidad, que nos ayudaría mucho que nos paguen para poder seguir invirtiendo en plantas tratadoras y seguir dándole mantenimiento a los pozos", comentó.

El presidente municipal dijo que ya se ha dado mantenimiento a todos los pozos y los ocho nuevos han dado un gran aforo de líquido, incluso por encima de lo esperado, por lo que debe continuar la inversión en tubería e infraestructura, pero insistió en que ello debe ir acompañado de una campaña de concientización ciudadana.

Señaló que el promedio de consumo de agua es de 200 litros por persona al día, pero en Torreón es de 350, de modo que ello evidencia que sí se debe cuidar más el líquido.