Presentan iniciativa ante escasez de agua en Gómez Palacio

El regidor panista, Francisco Bueno, presentó un punto de acuerdo en sesión de Cabildo para que se analice y se brinden posibles soluciones a la problemática del agua en el municipio. La propuesta fue apoyada por unanimidad por todas las fracciones del pleno del Cabildo.

"Hay escasez de agua en la ciudad y hay colonias que en estos momentos no tienen el vital líquido; No diré cuáles porque son varias, pero yo quisiera proponer un punto de acuerdo para que lo que resta de la Administración pudiera iniciarse un programa para estar llevando pipas de agua a estas colonias donde no hay agua, para que por lo menos los ciudadanos pudieran paliar esta situación, porque hay colonias y ejidos donde de plano no hay agua", dijo.

Mencionó que otra propuesta sería un programa para llevar agua tratada a muchas partes de Gómez Palacio, donde desde hace tiempo se cortaron las tomas de agua con las que se regaban los parques porque se usaba agua potable para el riego.

"Y me parece positivo pero no se hizo la otra parte, que era regar esos árboles con agua tratada entonces hay muchos parques que se están secando porque ya no se están regando ni con agua potable ni con agua tratada", expuso.

Propuso que en el resto de la administración se pudiera aplicar un programa de esta naturaleza para salvar los árboles de la ciudad.

Otro asunto que se abordó ahí mismo es la posibilidad de crear una "policía del agua" por medio de Sideapa: "Hay vecinos que todavía a estas alturas del camino, con la sequía que tenemos, con la presa al 26 %, riegan la banqueta o lavan en su auto con botes de agua, así como comercios o empresas que utilizan el agua de manera inadecuada y nadie hace nada", dijo.

La propuesta va enfocada que se genere un número mediante el cual un ciudadano pueda hablar de manera anónima y hacer el reporte del vecino que está desperdiciando el agua.