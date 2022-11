Teatro Isauro Martínez continúa sin director

A escasos días de que comience la Muestra Nacional de Teatro en Torreón, el cual significa el evento escénico más importante del país, el Teatro Isauro Martínez (TIM) continuará sin director, a pesar de que será el recinto principal de la justa. Así lo informó Román Cepeda Cepeda, presidente del Patronato que administra este recinto, quien tampoco dio una fecha exacta para el nombramiento de una nueva cabeza al frente del teatro más importante de la ciudad.

La última directora que tuvo el TIM fue Lourdes Bernal, quien recibió su nombramiento en diciembre de 2020, casi cinco meses después de la renuncia de Claudia Máynez, quien duró 14 años en la dirección. Bernal solo ejerció su puesto durante poco más de un año, hasta su salida tras una auditoría en el primer trimestre de 2022. Sobre esta situación y a pesar de ser un recinto cultural que trabaja con dinero público, el TIM no emitió comunicado alguno para informar a la comunidad.

Cuestionado sobre el tema, Román Cepeda Cepeda indicó que se omitió compartir esa información porque se consideró que "no era necesario, realmente no tenía ningún caso ningún objeto el que se anduviera publicitando […] En un momento dado, la directiva tomó la consideración y yo creo que no tenía por qué trascender".

Asimismo, Cepeda Cepeda confirmó que sí se realizó una auditoria, en cuestión financiera y administrativa, para determinar la salida de Lourdes Bernal. Además, negó que él mismo estuviera buscando asumir la dirección del teatro y que actualmente existe un proceso para determinar una nuevo timonel, aunque dicho proceso tiene casi el año sin resolución.

"Yo no voy a ser ni pretendo ser el administrador del teatro, definitivamente, para que quede muy claro. Lo que sí es que estamos en un proceso de paso, de traspaso, en el cual se está reordenando contable y administrativamente para poder, en su momento dado, cuando sea oportuno, invitar a alguien para que entre a la dirección del teatro".

Sin esclarecer recursos

(ARCHIVO)

El Teatro Isauro Martínez es un recinto que, además de donativos privados e ingresos por la renta del espacio, opera con recursos tanto municipales como estatales. Según el acta de la V Sesión Ordinaria de Cabildo, realizada el pasado 25 de febrero, se aprobó el apoyo por 40 mil pesos mensuales al Teatro Isauro Martínez por parte del municipio, cifra que de enero a diciembre de 2022 arrojaría 480 mil pesos.

Además, el Patronato del TIM también administra el Teatro Garibay y la Escuela de Música Santa Cecilia, instituciones para las cuales se le aprobó apoyos municipales por 18 mil y 21 mil pesos mensuales, respectivamente. Es decir, al año, estos apoyos dan un total de 216 mil y 252 mil pesos. Por lo que en suma, durante 2022, el Patronato se beneficiará con 948 mil pesos de las arcas municipales para los tres espacios a su cargo.

Sobre el presupuesto por parte del Gobierno de Coahuila que el TIM recibe al año, Román Cepeda Cepeda fue hermético en revelar la cifra exacta de ese dinero público. "Yo creo que no viene al caso mencionarlo".

En una entrevista concedida una semana atrás, Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila, dijo no tener el dato exacto del apoyo total que el Gobierno de Coahuila destinó para el TIM en 2022, pero que aproximadamente este ascendía al millón de pesos.

"La partida sale por otra área, creo que el monto es como de un millón, más o menos, lo que se les está dando al año, desde el año pasado. No recuerdo con exactitud ahorita, pero es más o menos un millón de pesos".

Sobre la actual administración del TIM, donde se carece de la figura de un director, la funcionaria indicó que, como institución estatal, la Secretaría de Cultura de Coahuila solo se limita a trabajar con el recinto.

"Sé que ahorita sigue acéfalo, que digamos, gente que está en el área de la Galería o en el área de Comunicación y el propio presidente del Patronato están haciendo las labores en conjunto. Finalmente, nosotros estamos coordinando con ellos. La verdad, como estado, siendo un teatro del INBAL y además con un patronato, la idea es trabajar con ellos".

Aunado a esto, existía un apoyo federal para las asociaciones civiles, mismo que desapareció en 2019, por lo que el TIM dejó de recibir un millón 30 mil pesos anuales. Este recorte afectó, entre otras cosas, a la realización del Festival de Piano, cuya última edición se efectuó en noviembre de ese año.

Condiciones

(ARCHIVO)

Sobre el estado actual del inmueble para albergar la Muestra Nacional de Teatro, la cual será inaugurada en el lugar el jueves 10 de noviembre a las 19:00 horas, el personal del TIM dijo estar listo y solo haber recibido instrucciones del INBAL para adecuaciones técnicas según el formato de las obras a presentarse. Además, se aseguró que el teatro sí ha recibido mantenimiento.

"Se le ha dado mantenimiento, se le dio mantenimiento a una serie de situaciones que lo requerían como pintura, checar toda el área de sanitarios, en fin, que esté operando y funcionando correctamente todo", señaló Cepeda Cepeda.

No obstante, en un recorrido realizado por este diario, se localizaron detalles estéticos, como el desprendimiento de pintura debajo de los balcones, cuarteaduras en los techos de los pasillos laterales de la orquesta, óxido en los excusados de los baños y bordes en las alfombras.

La última remodelación que tuvo el Teatro Isauro Martínez ocurrió entre 2015 y 2016, gracias a un recurso federal de 22 millones de pesos obtenido por medio del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).

El TIM inició su construcción en febrero de 1928 y fue inaugurado el siete de marzo de 1930. Pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), quien lo entregó en comodato al Patronato del Teatro Isauro Martínez A.C., tras un contrato celebrado el primero de junio de 1994, el cual, entre otras cuestiones, estipula que el inmueble sea utilizado exclusivamente para actividades culturales.