Tanatología y acompañamiento ante la enfermedad

La enfermedad, los cambios en las dinámicas, ya sea familiares o del ritmo de vida, conllevan un proceso de duelo. De ahí que se vuelva necesario conseguir ayuda profesional, y la tanatología puede darla.

Laura Cueva es psicoterapeuta, sexóloga y tanatóloga. Su experiencia la ha llevado a acompañar a mujeres que padecen cáncer de mama, para que le den un sentido diferente a su enfermedad y uno nuevo a su vida.

“Tenemos que enfrentar todo con sentido, porque eso nos va a permitir que superar cualquier adversidad. Tras un proceso oncológico se pierde la salud. Pero los significados que les hemos dado a las diferentes enfermedades van a impactar de una manera muy diferente. El cáncer por muchos años ha simbolizado la muerte”.

¿Cómo nos ayuda la tanatología?

En palabras de Laura Cueva, la tanatología nos permite encontrar sentido de vida, significados positivos, nuevos sueños y objetivos a pesar de la pérdida o de la situación que se vive.

“Podemos decir que permite transitar de una mejor manera, con una actitud diferente”, dice.

En el tiempo en que ha apoyado a las personas, se ha dado cuenta que las mujeres no tienen s´lo ganas de sobrevivir, sino también de vivir. Es cuando los procesos creativos de la tanatología acompañan a las mujeres, para que puedan integrar creencias diferentes ante un proceso como el oncológico, que moverá todas las dinámicas familiares.

¿Cuándo es un buen momento para apoyarse en la tanatología?

La psicoterapeuta considera que en cualquier etapa es buena para apoyarse en esta disciplina, ya que desde que se recibe la noticia de la enfermedad comienza el duelo. Esto se debe a que hay pérdida de salud, miedo, incertidumbre, angustia.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

“A veces se llega a sentir que hay hasta culpabilidad, porque deben sostener a su familia. Recibir este diagnóstico no es fácil, y por eso es bueno estar acompañado desde el principio”.

Esto no quiere decir, sin embargo, que si no se tomó la decisión de ayudarse con un tanatólogo, no se pueda hacer después.

“Nunca es tarde. A veces hay duelos que no hemos podido sanar. Hay mujeres que ya pasaron su proceso oncológico hace años y siguen teniendo heridas no sanadas, en las que perdieron su identidad de mujer, relaciones interpersonales, de trabajo, y no han podido restaurar su vida a como la tenían antes de la enfermedad”.

¿Y la familia?

Cueva considera que todos los acompañamientos deben ser integrales. Esto se refiere al paciente a su entorno. Es decir, su pareja y su familia, ya que cada uno vive el proceso desde su propia historia.

“Hay que recordar que ellos también han perdido con estos episodios, y es más fácil encontrar círculos para que los familiares de mujeres con cáncer encuentren en estos acompañamientos diferentes maneras de vivir”.

¿Quieres saber más?

Suscríbete a El Siglo de Torreón y asiste de manera gratuita a la charla “Restaurando mi identidad de mujer tras el cáncer”, impartida por Laura Cueva. La cita es el 25 de octubre a las 11 horas, en nuestras instalaciones. Llama al 7164514 para obtener informes.

Evento patrocinado por Cimaco y el Instituto Excélsior.

¿Dónde encontrar a Laura Cueva?

Dirección: Centro Flow. Bl | Calzada Abastos 1620, Magdalenas, 27010 Torreón, Coahuila.

Teléfono: 8711840333.

Página de internet: https://www.lauracuevasexologa.com.

Facebook: Laura Cueva Bienestar Integral.