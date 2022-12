Sin médicos, Centro de Salud de Parras de la Fuente

Sin médicos, se encuentra el Centro de Salud de Parras de la Fuente, por lo que a falta de galenos en turno, ambulancias tienen que acudir a otros hospitales cercanos, y quienes requieran de una atención, tendrán que hacer lo propio.

Dicha situación se presenta desde el 24 de diciembre, donde el personal médico brilla por su ausencia, por lo que quienes requieran de atención deberán acudir a un médico particular, pues de acudir al Centro Médico, tendrá que regresar sin que se le haya prestado atención.

(EL SIGLO COAHUILA)

Una situación similar, vivió la noche de miércoles Daniel “N” de 17 años de edad, originario de Estación Madero, y el cual mientras se encontraba arreglando su motocicleta la tarde del mismo miércoles, accidentalmente se amputó dos dedos.

El menor junto a su madre acudieron al Centro de Salud, sitio en el una vez que se entrevistaron con las enfermeras, éstas le comentaron que no había médico de guardia, por lo que tendría que esperar.

(EL SIGLO COAHUILA)

Tuvieron que pagar 800 pesos tan solo para trasladarse de la Estación Madero al Centro de Salud, por lo que no les quedó de otra más que esperar, pues presupuesto para un particular no había.

Fue después de hora y media de espera y ante la presión de medios de comunicación locales, cuando uno de los médicos del lugar tuvo que interrumpir sus vacaciones para brindar atención al joven.

A pesar de los intentos por localizar al alcalde de Parras de la Fuente, Fernando Orozco Lara, a fin de conocer la situación así como la posible solución, hasta el momento no se ha logrado tener alguna postura por parte del edil.