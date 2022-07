Sigue sin regularizarse el servicio de transporte en San Pedro

No se ha regularizado el servicio de transporte en San Pedro, pues sólo cuenta con tres líneas y a la fecha únicamente funciona una; para algunos concesionarios, a raíz de la pandemia, es incosteable.

Durante los cerca de tres años que lleva la contingencia sanitaria por el COVID-19, quienes cubren la demanda de ese servicio en la ciudad son los taxistas, quienes dentro de la zona urbana tienen una tarifa fija de 30 pesos; mientras que en los camiones o rutas, el pasaje es de 10 pesos.

El jefe del Departamento de Autotransporte, Alfonso Esquivel Ibarra, destacó que la línea tres, es la que está activa y presta el servicio con cuatro unidades, las cuales pasan cada hora, incluso es la que cubre la mayoría de las colonias de la ciudad, que es la parte sur, donde se sitúan sectores como; Francisco Villa, Valparaíso, Emiliano Zapata, entre otras.

El funcionario reiteró que desde que inició la pandemia no se ha normalizado el servicio, ya que la ruta uno cubre la parte norte de la ciudad, donde se encuentra el Conalep, el CBTIS y el Tecnológico de San Pedro y debido a la suspensión de las clases bajó drásticamente la afluencia de pasajeros, al tratar de reactivarse se percataron que no acudía la totalidad de alumnado todavía, por lo que no les era costeable, considerando además el alto costo del combustible.

Externó que incluso hubo un tercer intento por regresar, pero se atravesó el periodo vacacional, por lo que decidió hacerlo hasta que regresen a clases.

En tanto la ruta dos, son muy pocas las colonias que cubre, por lo que compartió que lo más probable es que no se reactive, ya que las personas ya se acostumbraron a utilizar los taxis, pues aunque es más costoso, les resulta más cómodo y rápido.

"En esta ruta sí se pensaba hacer una reestructura de los recorridos, para que se cubriera más equitativamente la ciudad, ya que la ruta tres es la que cubre la mayor parte de las colonias de la ciudad, debido a la pandemia y a la baja presencia de usuarios, pero el concesionario ha manejado la posibilidad de que no quiere continuar, por que ya no es costeable".