'Injusta', alza en tarifas al transporte público en La Laguna

Injusto y sin tomar en cuenta a los ciudadanos, es como ha sido catalogado el aumento de cuatro pesos de la tarifa al transporte publico intermunicipal en la laguna de Coahuila, entre ellos la ruta Torreón - Matamoros.

Fue el pasado martes cuando se autorizó el aumento y se comenzó a aplicar a los usuarios que utilizan este transporte, por lo que algunos ciudadanos expresaron su molestia ante el cambio de un día para otro. "Precisamente hoy vengo de Sol de Oriente y me dice mi hija que ya subieron el pasaje, porque subí y me cobraron 40 pesos… y no, esta muy caro", fue lo que comentó María del Refugio Gómez, quien además señala que acude con frecuencia a la ciudad de Matamoros, "venimos alrededor de tres veces a la semana, a hacer el mandado, al seguro y de visita porque toda mi familia es de aquí, pero así como vemos esto, yo creo que ya vamos a dejar de venir… ahorita venimos dos pero cuando venimos más".

María no fue la única en mostrarse desacuerdo con este incremento, concuerda con Abelardo, un hombre de la tercera edad, ambos aseguraron que estarían de acuerdo con la situación si se ofreciera un buen servicio al utilizar el camión "no se puede viajar cómodo en un camión, hay unos en buenas condiciones, pero los demás son carcachas... y del servicio de los chóferes no se diga, con uno no se quieren detener, como pagamos medio boleto", fue lo que expresó el señor.

Así mismo señalan que ante estas situaciones ni siquiera toman en cuenta la opinión de los usuarios, "No nos toman en cuenta, de todas formas lo siguen subiendo, y debería importarles porque los que están en el cargo es por uno, por eso deberían hacer algo. No usamos mucho el transporte pero si nos hace falta." así lo contó la señora María López.

Finalmente, los entrevistados concordaron que cuando se trata de adultos mayores, deciden ignorarlos cuando estos hacen la parada al camión, al igual que no respetan cuando una persona va a subir, ya que "apenas ponemos el pie y se dejan ir", como lo dijo el señor Abelardo.

Actualmente en las unidades de los camiones, figuran dos informaciones, la autorización por parte del gobierno del estado, y otra en donde señalan el aumento del transporte según el destino a donde se dirija.

Tendencia

* El pasado martes se aceptó el incremento de 4 pesos a la ruta Torreón - Matamoros.

* Quienes frecuentan el transporte, consideraron la decisión como injusta.

* Los usuarios además creen que la calidad del servicio es ineficiente

* Las unidades no recibirán ninguna remodelación o cambio.