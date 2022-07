'Se va a poner feo', dicen industriales de tortilla

A partir de agosto se registrará un incremento del 10 por ciento en el precio de las harinas nixtamalizadas, aunado a los constantes aumentos en los granos y a que este año hubo una reducción en la producción del maíz, por lo que los industriales de la masa y la tortilla en San Pedro advierten un panorama muy complicado.

"Se va a poner feo, porque el día primero sube 10 por ciento las harinas de maíz, aunado a que el costal de maíz viene reportando semana con semana un incremento de más o menos el cinco por ciento".

Expresaron que, hace un mes la tonelada de maíz les costó siete mil 500 pesos, la última vez que compraron pagaron ocho mil pesos, cuando el año pasado costaba seis mil y por los precios del combustible no descartan que los aumentos continúen.

También las bodegas en el estado de Sinaloa están por agotarse, pues les dijeron que probablemente tendrán la capacidad de surtirles nada más aproximadamente un mes. El segundo proveedor es Durango, pero la situación es igual de complicada, ya que debido a que no se cuentan con los mismos apoyos por parte del Gobierno Federal y Estatal, cada vez se siembra menos.

"Nos dicen que la producción de Sinaloa se acaba más o menos a finales de agosto y la de Durango, que es el siguiente, abre en noviembre y no vamos a saber qué hacer esos dos o tres meses" externaron.

A su vez, manifestaron que otra situación que los tiene muy preocupados es que en la región de Los Llanos, Durango, que es donde se concentra la producción de maíz y frijol, una importante superficie es de temporal y ante la falta de lluvias evidentemente impactará negativamente.

"Muchos se quedaron sin sembrar porque tampoco ha llovido y luego los programas de apoyo del Gobierno Federal ya no les están llegando y los créditos con las financieras les salen muy caros y pues todo está muy complicado y por eso los productores decidieron no sembrar. Yo fui hace unos meses a Guadalupe Victoria para empezar a pedir el maíz y me decían que casi siempre se establecían 70 y tantas mil hectáreas y me dicen que ahora no llegaron ni a las 30 mil y evidentemente eso provocará que el maíz estará carísimo".

En relación al precio de la tortilla manifestaron que en San Pedro todavía hay algunos que ofrecen en 19 pesos el kilogramo y a partir de agosto prevén aumentar el costo al menos un peso, pero han detectado que en Francisco I. Madero están vendiendo hasta en 24 pesos el kilo, pues siempre hay una competencia desleal; sin embargo, lo justificaron, ya que ante los altos indicadores de inflación cada quien hace lo que puede para obtener un mayor margen de ganancia; "Ahora si que cada quien vende a como el cliente se deje", finalizaron.