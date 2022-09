¿Se odian? Cesia Sáenz le responde a Myriam Montemayor tras dejarla de seguir en redes

Ha comenzado a surgir una nueva polémica que involucra a los concursantes de La Academia 20 años. A menos de un mes de que llegara a su final, Nelson, Rubí y Cesia Sáenz, la ganadora, están en el ojo del huracán.

Después de que se hiciera viral un video en el que los tres se burlan de la interpretación que hizo Myriam de Cómo La Flor, en la final de La Academia, en su primera generación, de la cual fue la ganadora.

Al parecer, hay una rencilla entre las dos ganadoras, ya que Myriam dejó de seguir a Rubí, Nelson y Cesia, luego que de que surgieran las burlas por la imitación que hizo Cesia de Myriam.

Sin embargo, a pesar de que los académicos aseguraron que se trataba de una burla, no le fue del agrado de Myriam, pues luego de la transmisión, dejó de seguir en redes sociales a los tres. A pesar de que fue la madrina de generación en el reality de canto.

Cabe señalar, que al final, Nelson decidió finalizar la transmisión, para evitar mayor impacto, pero al parecer ya era muy tarde. Incluso, Myriam había invitado a los concursantes para participar en sus próximas presentaciones que tendrá en el Lunario del Auditorio Nacional.

Ante todo este escándalo, en TikTok se ha hecho viral un video en el que Cesia habla de la situación. Mostrándose incrédula ante la noticia de que Myriam la haya dejado de seguir en redes.

"Otra cosa que no había fijado es que de verdad la madrina me dejó de seguir, pero... no creo que se haya enojado por algo así, no fue con mala intención, yo no le hice nada a Myriam, yo estaba cantando, si ella se enojó por algo infantil pues... cada quien toma las cosas a su manera. Nosotros no lo hicimos con mala intención, yo ni sabía, pero si me dejó de seguir es porque le molestó, pero yo no lo hice con mala intención, y dejó de seguir a Rubí y a Nelson también", apuntó Cesia, quien se encuentra en medio de la promoción de su primer sencillo Me Rehúso.

"Si a mí también me hubieran hecho eso, yo hubiera hecho hasta video dueto porque es chistoso, no hay manera de que nos estamos burlando de ella, ustedes saben que nosotros somos bien comediantes, yo lo hubiera tomado de una manera madura y me hubiera reído también", aseguró.