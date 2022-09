Myriam Montemayor deja de ser amiga de Rubí tras las burlas que recibió

Los escándalos parecen perseguir a Rubí Ibarra, ni un mes tiene afuera de La Academia y ya se metió en una polémica con Myriam Montemayor, la exganadora de la primera temporada del reality.

Los seguidores de los finalistas de la última generación del show se percataron que luego de una situación que ocurrió en un Instagram Live de Cesia, Nelson y Rubí, la cantante dejó de ser su amiga en las redes sociales.

Aparentemente, la molestia de la madrina de los académicos nació luego de que la ganadora Cesia comenzó cantar igual que Myriam el tema Como la Flor.

Sus compañeros consideraron graciosa la imitación de la hondureña y soltaron carcajadas.

La respuesta de Montemayor no tardó en llegar y prefirió dejar de seguirlos y quizá en breve emitirá un comentario por la burla en su manera de interpretar.

Para tratar de evitar que su madrina se enojara con ellos, Rubí comentó: "Oigan, la madrina entró al chat" (una expresión de que la madrina se daría cuenta, pero no estaba en la transmisión).

"Bueno, creo que cortaré el live en este momento", dijo Nelson.

El problema podría escalar al saber que Myriam Montemayor es una mujer con un carácter fuerte y siempre confronta a las personas cuando algo no le parece.

La potosina y sus polémicas en redes sociales

La quinceañera viral es experta en el manejo de problemas de las redes sociales.

Y aunque en un inicio fue severamente criticada por jueces de La Academia, supo mantenerse en el show y consiguió llegar hasta la final.

A Rubí Ibarra la compararon con Jolette, la tapatía de la cuarta generación que enfrentó a Lolita Cortés en todos los conciertos; las consideran como los dos alumnos con menos talento en estos 20 años de La Academia.

Los comentarios en contra que se leían en las redes sociales tras los conciertos del fin de semana fueron los siguientes:

"Rubí no merece estar ahí, no me gustaba Mariana, pero definitivamente tiene más talento que Rubí".

"¿Y Rubí para cuándo?? Seamos honestos, Mariana y Rubí eran las peores voces, sí Rubí no sale el próximo concierto, sería superinjusto para los demás académicos".

También hay uno que otro tuit a favor de Rubí Ibarra:

"Rubí sí está aprovechando la ACADEMIA, que es para ir a aprender de todos los Maestros, prepararse y superarse vocalmente así misma. La chica lo hace pésimo en voz, pero tiene toda la garra de querer estar ahí, cosa que Nadie más ha mostrado".

Un tema más es que aparentemente sus compañeros no quieren a Ibarra y le costó integrarse con ellos.