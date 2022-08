'Se han ido muchos y se han ido solos', dice Miguel Riquelme sobre renuncia al PRI de Shamir Fernández

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, fue cuestionado este lunes respecto a la posibilidad de que más funcionarios o elementos destacados del PRI renuncien al partido, tal como lo hizo el diputado federal Shamir Fernández durante la semana pasada. El mandatario señaló que en ningún caso es deseable que eso ocurra, pero en caso de que sea así, lo harán sin ningún capital social o político, pues lo anterior se queda dentro del propio partido y de acuerdo a la naturaleza del mismo.

Riquelme señaló que en ese sentido ningún nombre se encuentra por encima del PRI, ni siquiera el suyo mismo, pues todos los cargos públicos que ha ocupado son gracias a la representación que se tiene por su partido, así como al trabajo de la militancia de todas las colonias, sus lideresas y sus posiciones en cada municipio.

"La verdad es que no se desea ninguna renuncia, ni se minimiza ninguna otra, pero la verdad es que el partido es el partido, no tienen nada que ver con las personas, se han ido muchos y se van solos, entonces yo creo que aquí lo importante es mantener la unidad, pues dejar en claro que los que trabajan las estructuras ahí están, dijo algo muy importante el alcalde de Matamoros antier, ' veces preocupa más la renuncia de una líder fuerte hacia el interior de una colonia, que cualquiera de nosotros, incluyéndome, el PRI es el PRI, las lideresas del PRI lo llevan en la sangre y de muchos años, de herencia, así es Coahuila, el priismo en Coahuila es muy distinto a otras entidades del país... ¿El día que se me ocurre irme a quién me llevo? a nadie, por eso siempre he dicho que nací, crecí y moriré en el PRI, cada quién de acuerdo a sus convicciones, sin aludir absolutamente a nadie, solamente dejando en claro que la fortaleza institucional es mucho más fuerte que las ambiciones de cualquier persona", sentenció el gobernador.

Cabe recordar que fue durante la semana pasada que el diputado federal por Coahuila, Shamir Fernández, organizó una rueda de prensa para anunciar su renuncia al PRI, en la misma alegó que su determinación era debido a desacuerdos con la dirigencia de su partido y temas personales.

Días más tarde se presentó acompañado de personajes de Morena y el Gobierno federal como Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal.