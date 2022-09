San Pedro, con daños mínimos por lluvias

El alcalde, David Ruiz, dijo que a diferencia de otros municipios de la región, en San Pedro han sido mínimos los daños ocasionados por la lluvia.

Resaltó que el viernes se registró una tromba en los ejidos Santa Eulalia y Tacubaya, en donde los grupos de trabajo de Protección Civil, Bomberos y Simas se encargaron de bajar los niveles del agua y para ayer, prácticamente ya se había normalizado la situación.

El edil dijo que el domingo también se presentaron encharcamientos, que aumentó drásticamente el funcionamiento de los cárcamos principales y con ello se presentaron algunos desperfectos, sin embargo dijo que se resolvió, por lo que las afectaciones fueron mínimas.

Agregó que tras las lluvias de la semana pasada se hicieron algunas reparaciones en los motores y eso ayudó a que el fin de semana se pudiera dar mayor fluidez al agua y evitar grandes encharcamientos.

"Se les dio mantenimiento los cárcamos y colectores principales y aunque tuvimos algunos desperfectos, otros quedaron preparados y en las lluvias posteriores ya no tuvimos problemas y por fortuna ya no quedaron expuestas al momento y no hay contingencias mayores".

En el Departamento de Bomberos se informó que, han acudido para desaguar en ejidos como Concordia, Rosita, Urquizo y Santa Brígida y de la misma forma acudieron a Santa Eulalia, Tacubaya y San Lorenzo, en donde también se cayeron árboles. En otros ejidos la fuerte lluvia ocasionó la interrupción del suministro de la electricidad por lo que en conjunto con personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se trabajó para restablecer el servicio.