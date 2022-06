Retiran bolardos de la ciclovía Colón en Torreón, afirman que serán reinstalados

Al menos una decena de bolardos plásticos y otros elementos de la infraestructura de la ciclovía en la calzada Colón de Torreón fueron retirados en días recientes, por parte del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV), acción que ocurre justo luego de las declaraciones del alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda, de reubicar o modificar dicha ciclovía en los próximos meses.

Fueron ciclistas usuarios de esa rúa especial quienes indicaron a El Siglo de Torreón durante que dicha maniobra genera "preocupación", toda vez que prácticamente se hizo imperceptible la zona de circulación de bicicletas en la zona Norte de la vía y que se ubica en el cruce de Colón y Constitución, justo a un costado de una estación de servicio de gasolina.

Informaron que con el retiro de los bolardos plásticos se deja "expuestos" a los ciclistas al impacto de los vehículos motorizados, mismos que invaden el espacio disponible para las bicicletas y deriva en riesgos de accidentes; de la misma forma cuestionaron si se trata de alguna maniobra de la presente administración para comenzar con las modificaciones que ha inferido el alcalde Cepeda.

Al respecto de dichas dudas se consultó con el Sistema Integral del Mantenimiento Vial (SIMV) en Torreón, cuyo titular, Roberto Escalante, confirmó que los bolardos y los otros elementos de ese segmento de la ciclovía se retiraron recientemente, dijo que se trata de un punto en el que generalmente los vehículos motorizados impactan y dañan tales piezas, lo que los ha dejado prácticamente inservibles e incluso invadiendo la zona de circulación de ciclistas.

Ante ello se tomó la determinación de retirarlos de forma total, pero solamente para darles un mantenimiento o en su caso ordenar la adquisición de nuevas piezas, de forma que los elementos sean reinstalados o instalados en sus lugares originales "a la brevedad".

Escalante además señaló que se mantienen por el momento con la instrucción de seguir atendiendo toda la infraestructura vial de forma general, por el momento sin instrucciones especiales respecto a las ciclovías.

Cabe recordar que durante el martes pasado el alcalde, Román Alberto Cepeda, advirtió que ya se realiza un estudio en el que se analizan diversas condiciones de movilidad sustentable, en el mismo destaca la posibilidad de reubicar la ciclovía de la calzada Colón hacia la parte del camellón central.

Dijo además que se cuenta con la intención de modificar la ciclovía de alguna forma, pero que una de las posibilidades se enfoca en que se mueva hacia la zona del camellón central, lo que derivará en un mayor espacio para el tráfico vehicular.

-Se va a pasar en medio la ciclovía?

"Es posible, es posible, de que va a existir, va a existir, de una forma sustentable, bien hecha, que no perjudique la movilidad, Torreón va en constante crecimiento y no podemos perjudicar la movilidad, así como no debemos de pensar en un Torreón moderno, sin ciclovías, en un tema peatonal, adecuado, también no podemos pensar en un Torreón moderno, evitando la movilidad que ya existe", señaló a pregunta expresa de El Siglo de Torreón.

Adelantó además que esa intención podría resolverse en los próximos meses, aunque en todo caso se estaría sustentando la determinación con el estudio que se ha ordenado, del cual además no se han revelado a los responsables.