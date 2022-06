Ciclovía de calzada Colón podría moverse a camellón central: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, advirtió que ya se realiza un estudio en el que se analizan diversas condiciones de movilidad sustentable, en el mismo destaca la posibilidad de reubicar la ciclovía de la calzada Colón hacia la parte del camellón central.

Fue durante este martes que el funcionario municipal detalló que se cuenta con la intención de modificar la ciclovía de alguna forma, pero que una de las posibilidades se enfoca en que se mueva hacia la zona del camellón central, lo que derivará en un mayor espacio para el tráfico vehicular.

(EDUARDO RUIZ)

"Es algo que lo estamos planeando con un tema integral, que es la remodelación de la Colón, va implícito por supuesto la ciclovía, lo sostengo, no necesariamente el que esté hecha tiene que decir de alguna forma que esté bien hecha, el que esté no quiere decir que esté bien... Que se necesite, sí se necesita".

-Se va a pasar a en medio la ciclovía?

"Es posible, es posible, de que va a existir, va a existir, de una forma sustentable, bien hecha, que no perjudique la movilidad, Torreón va en constante crecimiento y no podemos perjudicar la movilidad, así como no debemos de pensar en un Torreón moderno, sin ciclovías, en un tema peatonal, adecuado, también no podemos pensar en un Torreón moderno, evitando la movilidad que ya existe".

Dijo en ese sentido que se analiza la intervención en otras vialidades clave de la ciudad, tales como el bulevar Independencia, pero en todo caso afirmó que se tienen contemplados sus respectivos elementos de movilidad sustentable y atendiendo a la demanda ciudadana que existe en ese aspecto.

Cabe recordar que fue durante el inicio de este año que el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, ya había adelantado su intención de intervenir la ciclovía de la calzada Colón, ello provocó reacciones en contra de colectivos ciclistas, quienes exigieron a la administración apostar por la movilidad sustentable y no por la motorizada.

Sobre los plazos para ejecutar las modificaciones a la ciclovía de la Colón el alcalde dijo este mismo martes que dependerá de los resultados del estudio, mismo que estará completo para el próximo mes de septiembre.

No obstante omitió mencionar o dar algún detalle respecto a quienes se encuentran a cargo del mismo.