Consejo de Vialidad propone que ciclistas convivan con peatones en camellón de calzada Colón

El Consejo Consultivo de Vialidad propone que los ciclistas convivan con peatones en el camellón central de la calzada Colón.

"Se hace la convivencia, hay una franja definida para ciclistas y una para peatones, no se cancela el uso peatonal sino que se combina la convivencia entre los ciclistas y los peatones", expresó Pablo García Chacón, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad en Torreón.

Dijo que se ha solicitado una revisión de la ciclovía de la calzada Colón en cuanto a su funcionalidad desde el comienzo de este año y aclaró que esto es distinto a eliminar la infraestructura de movilidad no motorizada.

"Se puede mejorar la funcionalidad de la ciclovía considerando estos factores: se debe respetar la movilidad, que es lo que reclaman los ciclistas, pero considerando la seguridad. Si volteamos a ver otras grandes ciudades que tienen un sistema de vialidad más actualizado de Calle Completo, te das cuenta de que hay calles de tres carriles o tres y medio, donde definen la ciclovía con jardineras y van seguros", comentó.

Señaló que existen vialidades donde los carriles están limitados, donde se utiliza preferentemente la bicisenda o ciclosenda, donde convive el peatón con el ciclista. Consideró que esto se define en función de la seguridad y de la vialidad, de modo que hay vialidades donde, por seguridad, no se puede permitir este tipo de unidades, por el riesgo que implica.

"En Estados Unidos, en un freeway (autopista) no se ven ciclistas, y no es porque lo impida la movilidad, es porque el riesgo no lo permite, pero también hay espacios para ciclistas que van rápido, en una ciclopista exclusiva para ellos", expresó, "en este contexto, creo que es importante que se lleve a cabo, bien, el estudio, para hacer una modificación y, si es para mejorar, excelente, incluso veríamos la posibilidad de manejar más ciclosendas en la ciudad".

Insistió en que las ciclosendas significarían que los ciclistas circulen "en armonía" con los peatones, incluso por las banquetas.

García Chacón dijo que se busca que Torreón sea una ciudad "incluyente", por lo que se reunió con representantes de la sociedad civil en derechos de gente con debilidad visual. Consideró que la calzada Colón no tiene los carriles necesarios para poder asignar medio carril a los ciclistas.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, declaró que ya se realiza un estudio en el que se analizan diversas condiciones de movilidad sustentable, en el mismo destaca la posibilidad de reubicar la ciclovía de la calzada Colón hacia la parte del camellón central.