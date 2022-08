Rescate de mineros en Sabinas tardará casi un año

Las esperanzas de un rescate próximo de los 10 mineros que cumplieron 22 días atrapados en el interior de un pozo de la mina El Pinabete, en Villa Agujita del municipio de Sabinas, se desvanecieron para sus familiares durante la mañana del jueves, luego de que autoridades del Gobierno federal les presentaron el nuevo plan y se les informó que tardarían de seis a 11 meses para ejecutarlo.

El plan se les presentó la mañana del jueves 25 de agosto por parte de Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, según dieron a conocer los familiares de los 10 mineros atrapados, quienes rechazaron la propuesta, exigieron a las autoridades el rescate de sus seres queridos, además de pedir la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para que les cumpla lo que prometió.

Cabe mencionar que la presentación de la citada propuesta se realizó 24 horas después de darla a conocer en la conferencia matutina del presidente de México, donde solo se omitió dar a conocer el tiempo que tardarían en llevar a cabo la nueva estrategia.

"Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares, entonces hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento. Entonces no quisimos dar a conocer el plan propuesto hasta que no se les consulte a ellos", manifestó López Obrador ante la ausencia de Velázquez Alzúa en la "mañanera" como era habitual.

POSTURA DE LOS FAMILIARES

Alrededor de las 11:00 horas, familiares de los 10 mineros atrapados, decidieron hablar con los medios de comunicación y manifestar su rechazó a la única opción que les presentaron para llevar a cabo el rescate de sus seres queridos, además de hablarles de una indemnización de la cual no se detalló, pues prefirieron levantarse de la mesa y de la zona donde han permanecido desde el tres de agosto, cuando ocurrieron los hechos.

Los familiares de los mineros atrapados en el pozo refirieron que la propuesta que les hicieron fue algo que se les pidió desde el inicio, situación por la cual cuestionan el por qué la están considerando ahora, a más de tres semanas de registrarse el incidente.

Ante lo expuesto por las autoridades, los familiares de los mineros manifestaron que no se retirarán de dicho lugar hasta que les entreguen a sus familiares, denunciando que inclusive les han retirado varios de los servicios que les prestaban, como sanitarios y alimentación.

Las familias externaron su desconfianza hacia las autoridades por el proceder de las mismas, pues consideran que les han mentido, además de referir que si en tres semanas no pudieron hacer nada, cuestionan que les van a entregar en un año y piensan que los van a traer a vuelta y vuelta.