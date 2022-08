Rechazan familiares de mineros nuevo plan de rescate en Sabinas

Familiares de los 10 mineros atrapados en un pozo de la mina El Pinabete en Villa Agujita, en el municipio de Sabinas, rechazaron la propuesta planteada por el Gobierno Federal sobre un nuevo plan de rescate que consiste en la creación de tajos o mina abierta y lo cual podría tardar entre seis meses a un año.

Desde la entrada a la zona donde se realizan los trabajos de rescate, familiares de los mineros atrapados salieron a hablar con los medios de comunicación y manifestando su rechazo a lo que se les presentó como el nuevo plan y la única propuesta que tienen para el rescate de sus seres queridos, pues consideren que es mucho el tiempo.

"Ahorita en la mañana. Anoche no nos llevaron información sobre, que no más hasta ahorita, siendo que nos trajo con mentiras de que ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya tenemos el cemento para eso", fue lo que manifestó María Elena Chávez, esposa de Jaime Montelongo Pérez.

En dicha reunión estuvieron presentes los familiares de los 10 mineros atrapados, y manifestaron que rechazaron dicha propuesta, diciéndoles que no y que lo que piden es que les entreguen sus familiares y que no se tarden. Pues manifestaron que a la fecha, no saben cómo están, menos en seis a 11 meses.

"Nos hablaron de una indemnización, tampoco. Nosotros no queremos dinero, los queremos a ellos", reitero María Elena Chávez.

Los familiares de los mineros atrapados en el pozo, refirieron que la propuesta que hoy les hicieron fue algo que se mencionó desde el inicio, situación por la cual cuestionan que la estén considerando hasta este día, a más de tres semanas de registrarse el lamentable incidente del cual cinco personas lograron salir con vida.

"Más que nada sería eso. Buscar otras alternativas, nos están dando una sola alternativa que solo es ese tajo y es mucho tiempo. Cuando la idea, la propuesta desde un principio de un tajo, cosa que no escucharon y ahorita nos salen con esto, si desde un principio la hubieran aceptado ahorita estarían más cerca de nuestros familiares", comento Sergio Alejandro Martínez Valdez, hermano de Jorge Luis Martínez Valdez.