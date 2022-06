Recuerdan con homenaje al periodista don Higinio Esparza Ramírez

En una emotiva reunión a la que acudieron colegas periodistas, amigos y familiares de don Higinio Esparza Ramírez, decano del periodismo lagunero fallecido el pasado 16 de junio, se realizó el conversatorio Así era Higinio. Se trató de un merecido homenaje para quien era considerado uno de los principales reporteros pertenecientes a la Vieja Guardia de El Siglo de Torreón.

La ceremonia fue inaugurada por don Jesús Moreno, este jueves en punto de las 18:00 horas, en la galería del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE). Este conversatorio fue convocado por la asociación Voces Irritilas.

Destacó a últimas fechas su columna 'Anécdotas'

Entre las memorias compartidas por los asistentes, destacaron aquellas que describieron la rutina de trabajo que don Higinio Esparza tenía en la redacción de El Siglo de Torreón; de qué manera el destacado reportero solía colocarse en un lugar solitario, todo para que no se le molestara mientras sus ideas se trasladaban a la máquina de escribir, la cual no dejaba de sonar para anunciar la llegada de un artículo o una crónica periodística.

En esta reunión, también estuvieron presentes exreporteros de El Siglo que conocieron muy bien a don Higinio. Tal es el caso de Primitivo González, quien confesó haber aprendido mucho del fallecido periodista.

“Nunca se lo dije a Higinio, pero fue mi maestro. Yo no estudié periodismo, llegué al periódico (El Siglo de Torreón ) por esas cosas del destino. Iba como corrector de ortografía, pero me hicieron reportero de guardia. Le dije a don Ángel, que era su hermano: ‘Oiga, yo no sé nada de esto’. ‘Pues ya está aquí, ¡órale! A aprender’. Pregunté, agarré un libro de Carlos Marín y Leñero, y me puse a leer las notas de los periódicos y las que más me gustaron, me atrajeron, fueron las de Gómez Palacio, las de Higinio”, compartió al micrófono Primitivo González.

El evento tuvo una duración aproximada de hora y media, lapso en que las anécdotas familiares y laborales no dejaron de imprimirse a través de las voces de los asistentes.