Rechaza Riquelme estar involucrado en elecciones de Durango

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, rechazó estar involucrado de cualquier forma en el proceso electoral para renovar el Gobierno de Durango, tal como señaló en días recientes el dirigente estatal de Morena en Durango, Otniel García Navarro, quien afirmó que Riquelme Solís estaba "metido hasta las trancas" en dicha elección.

Cuestionado ayer por El Siglo de Torreón, el mandatario coahuilense señaló que ha tenido conocimiento de la participación de algunos diputados federales por Coahuila como Shamir Fernández en los actos de proselitismo de aquella entidad, esto en favor de la alianza Va por México y que encabeza el candidato Esteba Villegas; sin embargo, rechazo que de parte del Gobierno de Coahuila se esté destinando recurso alguno para influir en el resultado de la elección duranguense, además de que personalmente se encuentra enfocado en los asuntos que tienen que ver con su entidad y especialmente en lo referente a la seguridad de los ciudadanos.

"No, ahí ellos (Morena) destacaron la presencia de Shamir (Fernández) y de Rodrigo (Fuentes), ellos son diputados federales y los manda el CEN del PRI como delegados a cierta área del territorio, pues a trabajar en favor del partido, no tiene nada que ver mi gobierno, ni traen recursos del estado, ni hay tampoco gente que esté directamente trabajando conmigo en ninguna campaña, yo creo que ahí la presencia tanto del diputado Shamir Fernández, como de Rodrigo Fuentes pues se quiere atribuir a mi persona, cuando la realidad es que nosotros no tenemos nada que ver en el proceso electoral de Durango".

Cabe recordar que fue durante la última semana de abril cuando el dirigente estatal de Morena, Otniel García, acusó que "Riquelme está metido hasta las trancas acá en Durango y trae promotores de él gastando el dinero de los coahuilenses, tratando de ganar una elección que tiene perdida Esteban Villegas y eso es su desesperación y trae a Juan Carlos Ayup y a Shamir Fernández buscando que aquí en Durango no les ganemos por tanto".

Dicha acusación entonces desató un intercambio de declaraciones a nivel estatal y también en la Comarca Lagunera, pues de parte del PRI en Gómez Palacio se reviró a la dirigencia estatal de Morena, el presidente del tricolor local, Raúl Meraz, señaló en su momento que "yo le preguntaría a ellos si han visto en un acto público al gobernador de Coahuila, ya sea en Gómez Palacio, o en Durango, mientras Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es morenista) si vino apoyar a Marina Vitela. Ellos acusan lo que sí están cometiendo, pero la gente ya no les cree", declaró Meraz.

El gobernador de Coahuila destacó que por el contrario su agenda diaria la concentra en resolver los asuntos que tienen que ver con Coahuila, entidad que a diferencia de otras en el país, ha logrado dar avances en diversos rubros como el de la seguridad ciudadana, la atracción de inversiones y la reactivación económica, además del control en materia de salud respecto al COVID-19.

Explica presencia de diputados

Señala el mandatario estatal que la presencia de diputados federales por Coahuila en campañas de Durango no es un tema de su gobierno, sino del PRI a nivel nacional.

*Riquelme precisó que no se han destinado recursos de ningún tipo a las campañas en Durango.

*Afirma que se encuentra enfocado en atender los pendientes que se generan dentro de Coahuila.