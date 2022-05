'De mi domicilio no se preocupen', dice Betzabé Martínez

"Del tema de mi domicilio no se preocupen, luego habrá mariachis, habrá flores y sabrán en dónde estoy. Eso es lo de menos, hoy en día la gente quiere saber cuáles son mis propuestas. El tema de mi domicilio y todo lo jurídico, estarán los expertos", dijo la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición Juntos Hacemos Historia, Betzabé Martínez Arango.

La candidata de Morena-PT-PVEM-RSP, mencionó que le parece injusto concentrarse en ese tema en este momento.

"Se me haría muy injusto también para el pueblo al que le estaría yo pidiendo su voto y su apoyo, concentrarme en un tema legal que hoy en día no me compete, están todos los expertos trabajando en él", dijo la candidata, quien enfatizó la necesidad de hablar de otros temas, que desde su punto de vista sí son importantes, como sus propuestas.

Dijo que no hay que enfrascarse en lo que considera un tema personal, sino en la necesidad que se ve en las calles de Gómez Palacio.

"Hoy en día la política no se enfrasca en temas personales, porque eso no es lo que la gente quiere. Se me hace muy injusto ver tanta necesidad en las calles, ver tanta violencia y tanta injusticia y estar preocupados por temas personales. Hoy los invito a no hacerlo", dijo.

El tema personal al que hace referencia la candidata es el juicio de divorcio concluido que fue presentado como prueba documental por el licenciado Karim Castruita, ante el Tribunal Electoral Estatal, por la razón de que en el mismo, aparece del puño y letra de la candidata que su domicilio en el año 2020 se encontraba en Matamoros, Coahuila. Es decir, el documento no se presenta con motivos de dar a conocer las causas del divorcio, sino como prueba de que en ese año no vivía en Gómez Palacio y la normativa vigente pide una residencia de mínimo 5 años, en este caso de Gómez Palacio, para ser candidato o candidata.

¿QUÉ HARÁN?

Al cuestionar cómo van a hacer para cumplir con este requisito que pide el órgano electoral, que es la residencia efectiva de 5 años, el dirigente estatal de Morena, Otniel García Navarro, mencionó que ya se había cubierto esta parte con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).

Al preguntar respecto al Tribunal Electoral Estatal, que a diferencia del IEPC sí tiene facultades de investigación, dijo que habrán de esperar.

"Démosle oportunidad al Tribunal que resuelva. No nos anticipemos. Por eso yo les digo, están que se mueren de ganas los del PRIAN en que se hable de un tema que ni siquiera ha ocurrido", mencionó.

La candidata insistió en que se habrá de cubrir la parte legal y lamentó que se hable del juicio y acta de divorcio. "Que pena que se metan en la vida personal de alguien. Lo quieran señalar con una acta de divorcio, cuando es algo muy personal", dijo.

Mencionó sobre los documentos: "Ese es un documento que están utilizando, como querrán sacar muchos más, pues yo les agradezco"

ADMINISTRACIÓN DEL PRI HABÍA DADO CONSTANCIA DE RESIDENCIA

El dirigente de Morena, Otniel García Navarro, mencionó que Betzabé es regidora suplente en Gómez Palacio. "Si le entregaron la constancia de residencia la administración municipal anterior, que era del PRI, imagínate, si una administración municipal del PRI se la entregó, para hoy en día ser regidora suplente, ¿a qué estamos jugando?, entendemos la desesperación de ellos".

También dijo que "ellos" buscan hacer una guerra sucia y criticó a la candidata de Va Por Durango a la alcaldía de Gómez Palacio, Leticia Herrera.

"Si de verdad ellos creen que las propuestas del PRI, de la candidata del PRI, son buenas, porque yo no escuchado propuestas, pues que le apuesten a eso, no a la descalificación y a la guerra sucia. Nosotros tenemos muy claro que Betzabé va a ser presidenta municipal", dijo.