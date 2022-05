'Más de lo mismo o un cambio verdadero', plantea Tere González

La candidata a la Alcaldía de Lerdo por la coalición Juntos Hacemos Historia, Tere González, visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón, donde compartió algunas de sus propuestas y la visión que tiene de gobierno para Lerdo, siempre desde la perspectiva de Morena y basada en una política humanista.

Mencionó que se encuentra avanzando y recorriendo Lerdo casa por casa y asegura que ha tenido muy buena aceptación, además de muestras de apoyo de la gente.

"El sentir de la gente es que se sienten abandonados. A cada comunidad a la que vamos nos dicen lo mismo, nos dicen que no les han hecho caso, que no les han resuelto y no es en cierto sector, o cierta comunidad, es en todo el municipio y en todo el municipio se quejan de lo mismo, de que se sienten abandonados por esta administración", dijo la maestra Tere González.

Respecto al proyecto que propone, dijo que busca romper paradigmas y cambiar la manera de hacer política, pues desea implementar una política humanista, sensible y cercana a la gente, donde las personas "consideren que se les está atendiendo y que se les resuelve, es una política democrática y participativa", dijo.

Mencionó que el primer punto a tratar, es decir, lo que considera como prioridad, es atender el problema del agua en Lerdo, por lo cual considera indispensable hacer lo necesario para que los sistemas de bombeo y las redes funcionen adecuadamente.

"Yo misma lo he vivido en mi colonia, donde también padecemos ese problema y yo los entiendo y entiendo su frustración y entiendo que el agua es un derecho humano y que el municipio debe garantizar este derecho a la población y comentarles que hay 11 pozos en el municipio, solo que no se le ha dado el tratamiento correspondiente para que no nos falte el agua, porque agua debe de haber, solo que no se da el tratamiento de atender los pozos, que no fallen", aseguró.

Comentó que también hay comunidades donde no hay agua "y en esas comunidades va a entrar el proyecto que tiene nuestro presidente de Agua Saludable, que va a venir a resolver de raíz ese tema, porque es un tema de salud que genera un problema porque están contaminadas con Arsénico muchas de nuestras aguas".

La candidata de Morena a la alcaldía de Lerdo es maestra de secundaria, nacida en Villa Juárez, Durango, y asegura que su padre siempre buscó que las condiciones pudieran mejorar en su comunidad, por lo cual y ya creció con ese ejemplo.

"No es de que Tere surge de la nada; siempre hemos andado y creyendo en este proyecto. Nosotros hemos estado en Morena desde que se fundó y hemos creído en este proyecto y creemos que es el punto a seguir", enfatizó.

VER MÁS Tras quema de espectaculares, Aispuro llama al respeto en campañas

Señala que se da cuenta como maestra de las necesidades de sus alumnos y nota muchas carencias en sus hogares, por lo cual no puede permanecer indiferente ante estas necesidades.

"El querer cambiar las cosas es lo que me trae en la lucha. El querer darle mejor condiciones de vida a la población y decirles que lo vamos a hacer con honestidad y con responsabilidad pero sobre todo con la austeridad y sin privilegios, porque la gente de Lerdo se lo merece", insistió.

El presupuesto anual de Lerdo, mencionó en la entrevista, es más o menos de 570 millones de pesos para el municipio. "Entonces yo creo que ahí hay muchas fugas y dinero que no se utiliza como debe ser. Hace pronto lanzamos un reto de que hicieran pública la nómina".

Mencionó que de obtener la confianza ciudadana, cuidará los recursos públicos: "Porque es dinero del pueblo, es sagrado y hay que respetarlo. Entonces tenemos el planteamiento de trabajar con un presupuesto austero", dijo.

MÁS INFORMACIÓN Exalcaldes de Lerdo se unen a Homero Martínez

Carlos Aguilera y Roberto Carmona se suman a la campaña del candidato

Comentó que habrá de revisar los sueldos de los funcionarios de primer nivel incluyéndose, además de destinar recursos para programas sociales y también a obras. Su propuesta es de "mejorar y dar herramientas para una mejor sociedad y que esas herramientas son el arte, la cultura y el deporte", dijo.

Comentó que uno de sus objetivos es consolidar una sinfónica de Lerdo y que los jóvenes talentosos formen parte de esa sinfónica.

"Solo hay dos caminos: más de lo mismo o un cambio verdadero. Somos gente del pueblo y no les vamos a fallar, estamos para hacerle justicia a Lerdo y que construyamos juntos el Lerdo que todos queremos ver", acotó.

Reuniones

Recientemente la candidata de Morena a la alcaldía:

* Sostuvo una reunión con colegas maestros pertenecientes al municipio de Lerdo.

* Dicha reunión cumplió con el objetivo de dar a conocer la propuesta en el ámbito educativo de la candidata, a la vez de escuchar las intervenciones de los docentes.

* Los maestros realizaron una serie de observaciones de las múltiples necesidades que tienen los planteles educativos, que van desde la falta de infraestructura hasta el desabasto de agua.