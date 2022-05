Patricia Flores apuesta por un cambio en todos los niveles

Para Patricia Flores Elizondo, candidata a la Gubernatura de Durango por Movimiento Ciudadano (MC), su propuesta no incluye cosas irrealizables ni tampoco proyectos que ya están sobre la marcha, pero sí apuesta por la mejora de infraestructura y un cambio en todos los niveles, dijo durante su visita a El Siglo de Torreón.

"Se requieren objetivos realizables y dejar de prometer lo que no se puede cumplir. Atender problemas urgentes como el agua, hay que meterle a la infraestructura, pues si no tenemos la base para generar interés en las inversiones, no podemos crecer y hay que crecer de la mano de los sectores productivos", aseguró.

Señaló que Durango ha sido gobernado durante 100 años por un mismo sistema político llamado PRI, "y en 100 años hemos tenido 24 gobernadores del PRI y nuestro último gobernador, a pesar de que llegó con las siglas del Partido Acción Nacional, militó más de 30 años en el PRI y gobernó con príistas muy conocidos en los primeros niveles de gobierno. Entonces es un sistema que no ha cambiado y hemos sido de los pocos estados que no hemos tenido una verdadera alternancia en el gobierno estatal", aseguró.

Mencionó que muy joven, ante la falta de oportunidades en Durango, las buscó fuera del estado. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero hizo una carrera en el Poder Legislativo, ocupó varias secretarías técnicas y una de ellas fue la que llevó a cabo las negociaciones con el EZLN y la comisión equivalente a la Gran Comisión y fue secretaria general del Congreso de La Unión. En el Poder Ejecutivo es la única que ha ocupado la jefatura de la oficina de la Presidencia de la República, "que es un puesto que me ayudó a conocer México y las batallas que tienen los estados por crecer".

SUS PROPUESTAS

"Carecemos de todo. Los municipios han estado abandonados y se ha invertido poco en infraestructura, que hubiera podido ayudar a Durango a crecer. La región de La Laguna tiene el mismo síntoma de inseguridad en todos lados: inseguridad para las mujeres, los empresarios, los comercios, poco apoyo para el crecimiento, las vías de comunicación e infraestructura", dijo.

Habló de la importancia de generar las condiciones en Durango para lograr mayor inversión si como evaluar las condiciones reales económicas del estado en términos de infraestructura, además de ser más eficientes en el gasto público, puesto que todo el recurso federal se va al sureste y ni los legisladores de Morena pudieron bajar mas recursos para la entidad. Apuesta por la industria del cine en la entidad y dar valor agregado al sector productivo, además de la generación de universidades especializadas, por ejemplo, en energías renovables, mientras que ve necesidad de innovar fortaleciendo los sectores primarios. "Turquía ha hecho toda una industria de negocio con los implantes de cabello para los caballeros", ejemplificó.

En La Laguna de Durango destacó que ya que existe una zona industrial importante, hay que ayudar a su desarrollo, pues la gente de Gómez y Lerdo gasta su dinero en Torreón e incluso se van a vivir a Torreón. Señaló la necesidad de contar con una oficina funcional de Desarrollo Económico en la región y también que se deberá retribuir el recurso de manera equitativa en la región sin descuidar zonas pobres de Durango, pues hay que potencializar cada región.

SU PASO POR EL PAN

"Yo digo que cualquier panista decente en Durango no podría votar por Esteban Villegas y la razón es muy sencilla: él fue el candidato hace seis años y el PAN fue un férreo contrincante de lo que el representaba, y ahora ¿cómo le explicas a una militancia tradicional del PAN, con valores, que este que era un tal por cual y que no lo queríamos, ahora es tu candidato? Yo creo que hay que tener congruencia.Por eso yo decidí renunciar al PAN", dijo.

Aseguró que Morena no tiene candidata, "porque su candidata es Marina Vitela del PRI, que es del mismo grupo priista de la alianza del PRIAN, que es Esteban Villegas, quien fue presidente del PRI estatal y la otra era secretaria general del PRI en los tiempos del gobernador Jorge Herrera Caldera y provienen de un mismo grupo político del PRI y esa es la primera diferencia; yo provengo de una familia que fueron fundadores del Partido Acción Nacional en Durango con un ADN antiPRI, porque el PRI tiene abandonado al estado y no pertenezco a esa política que ha abandonado a los duranguenses", aseguró.

NO CREE EN LAS DOS ALIANZAS

Comentó que las dos alianzas traen promesas que no pueden cumplir. "Dicen que habrá internet gratis en todo el estado, cuando algo imposible de cumplir, no hay internet gratuito ni siquiera en Estados Unidos, en los estados entonces aquí ofreció un internet siendo presidenta municipal, para comunidades y ahora salen actos de corrupción relacionados con un servicio que no se prestó, pero que si se pagó", dijo.

Criticó a Vitela por la publicidad: "Ya vimos una candidata que mandó su recorte de papel para que se saquen las fotos con ella, ¿qué es eso? No puede ser una gobernante de papel y luego ves a otro candidato teniendo que cargar con gobiernos de 100 años que hemos tenido en Durango", declaró.

Mencionó que por parte del candidato del PRI, que dice que trae una tarjeta que en otros estados se relaciona con fraudes, además se considera que se estaría emulando al gobierno federal, porque "son transferencias en efectivo a las y los ciudadanos que no incentivan en realidad al crecimiento en los Estados".

Respecto al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya ha tardado demasiado en él y que ha tenido muchos eventos masivos hablando sobre el proyecto y se quitaron por ello recursos al Metrobús y dijo que evidentemente es importante el agua para el ser humano, "pero también es importante llevar el agua a los municipios, que es un proyecto que considera que se queda corto para la la magnitud que se requiere en el tema de distribución".

LAS ENCUESTAS

"No confío en ellas porque me las han ofrecido y hay que pagar para que te pongan en niveles competitivos y yo me niego hacer eso, las encuestas que nosotros mandamos a hacer sirven para la estrategia interna y ellos (las dos alianzas) creen que generan percepción de ganadores pagando las encuestas y mi percepción en las calles es completamente diferente a lo que dicen las encuestas y creo que la encuesta que vale son las del 5 de junio", dijo Paty Flores.

Aseguró que en las calles la reciben "increíblemente bien, pues buscan un cambio y quieren mejorar debido a que hay 100 años de abandono y eso es el pulso, no las reuniones de acarreados".

También dijo que en las próximas elecciones, el Movimiento Ciudadano podría dar la sorpresa: "La sorpresa sí, pues así la hubo en Nuevo León, donde Samuel dos semanas antes de la elección lo ponen en 18 puntos abajo de su más cercano competidor y sin embargo ganó, porque la gente salió y dijo 'no queremos lo que está allá afuera queremos un cambio'", dijo Paty, quien aseguró que la gente apostará en Durango por un cambio.