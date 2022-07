Quiere el IMSS tapar el sol con un dedo: dirigente nacional del sindicato democrático minero

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quiere tapar el sol con un dedo; todos los asegurados y derechohabientes saben la situación que hay en el Hospital General de zona número siete del IMSS”, aseguró el dirigente nacional del sindicato democrático minero, Ismael Leija Escalante.

El líder nacional sostuvo que durante la manifestación mucha gente que salía del hospital les decía que lo único que hay en la farmacia del seguro es paracetamol.

Agregó que organizaciones y sindicatos le llamaron por teléfono para sumarse al reclamo y señalar que participarán en otra manifestación si son convocados.

Calificó como falsedades las afirmaciones del comunicado que emitió el IMSS. “Dicen que atienden rápido las citas. Tenemos un compañero (sindicalizado) que está superando una infiltración para su rodilla desde enero” refirió como ejemplo.

“Nosotros tenemos evidencias por medio de los funcionarios encargados del Seguro Social, donde hay muchas cosas pendientes” dijo.

Manifestó que el problema no es del hospital local, ni de la Delegación Estatal, sino de presupuesto a nivel federal, pero externó su molestia porque las autoridades del IMSS locales pretenden tapar el sol con un dedo, cuando saben que si se solucionan esas necesidades podrán trabajar mejor.

“ Ahí (en el boletín) no te dice qué medicamento es el que está en la farmacia; ahí (en la manifestación) la gente lo gritaba: que había puro paracetamol. A lo mejor a eso se refieren (con tener el 96 por ciento de abastecimiento)” expuso Leija.

Reiteró que no busca que se politice la situación. Hay problemas en el hospital porque no hay recursos. “Es una realidad”, dijo. Afirmó que la gente en la calle sabe lo que pasa. Sostuvo que los directivos saben de qué se trata y manifestó que el problema no es con el personal médico o administrativo local, sino del gobierno federal.

El dirigente nacional del sindicato señaló que ha estado en otros estados e incluso en otros municipios donde los hospitales del seguro social no se encuentran en situación tan precaria como el de Monclova.

Dijo desconocer por qué el HGZ número siete del IMSS de Monclova está en esta situación y las autoridades de la salud no le inyectan recursos para atender a los asegurados y derechohabientes.

“¿Hace cuánto están hablando de la ampliación de (la sala de Urgencias). Y no habido nada. Ellos hablan de muchas cosas y no hay nada”, afirmó.

BUSCARAN HABLAR CON ZOÉ ROBLEDO

Es representante Obrero señaló que buscará una reunión con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo, para demandar atención al Hospital General de zona número siete de Monclova.

Recordó que tres o cuatro años atrás tuvo una reunión con el anterior director, Mikel Arriola, quien escuchó las peticiones de los obreros, a todo dijo que sí pero nunca hubo solución a la problemática.

Dijo que todo se quedó en la mesa, no hubo respuesta, “no hubo nada” afirmó. Agregó que confía obtener audiencia con el actual titular de la dependencia y dijo esperar que en esta ocasión si haya resultados positivos de mejoras para el IMSS de Monclova.