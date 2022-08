Protección Civil Madero desmiente agresión durante clausura de baños públicos

Tras la supuesta agresión de parte de elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil (PC), hacia un grupo de personas luego de clausurar los baños públicos que se encuentran al interior del mercado, Filiberto Sierra, director de la instancia, argumentó que no hubo abuso de autoridad ni violentaron a nadie.

Añadió también que el lugar fue clausurado debido a que no contaba con sus permisos, "lo que pasa es que esos baños son concesionados del municipio y los dueños de los demás locales se estaban quejando que ya había terminado su ciclo (la encargada de los baños), entonces nosotros no les podemos dar los permisos hasta que tenga un acuerdo con todos los locatarios del mercado... aquí el consejo que se hace a la dueña es que se ponga de acuerdo con los demás locatarios y hagan el contrato colectivo", declaró Sierra.

Además, el titular de la dependencia, aseguró que por parte de los elementos de Seguridad no hubo violencia: "No, están mal esas gráficas y las usaron a su favor, cada policía trae su cámara, ahí hay evidencia de que no se molestó a nadie".

Fue durante el pasado martes cuando Ingrid, hija de la encargada del local, publicó en su estado de Facebook las lesiones causadas por parte de elementos de la Policía Municipal a su persona, así como a otros miembros de su familia.

"Estoy indignada del gobierno de Francisco I. Madero Coahuila (Chávez)... no hay ley que diga que una mujer puede ser desposeída de su fuente de trabajo de más de 28 años y que la ley pueda violar una concesión municipal y sacarla violentando a la familia a la brava para que un alcalde entre en posesión de esos bienes, que a él no le costó", es lo que escribió en una parte de la publicación.

CLAUSURA

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 29 de julio cuando elementos de Protección Civil decidieron clausurar los baños públicos, negocio que locataria asegura tiene permiso para funcionar; "Hacen inspección únicamente en los baños… nos piden varios documentos y les hacemos ver que tenemos todo, la señorita rompe la hoja porque ve que no nos falta nada y saca otra hoja nueva, ahora nos dice del certificado de fumigación… encontramos todos los certificados solo nos faltaba el más reciente y les comentamos que continúen con otro local mientras encontramos el papel que sí teníamos" declaró.

La mujer continúo platicando que al momento en que decidieron clausurar el lugar, la agente de Protección Civil les pidió que se salieran del lugar, "entonces es cuando ellos (policías) se dejan venir contra mí, mi mamá, mi sobrino de ocho años y empiezan a forcejear con nosotros", añadió Ingrid.