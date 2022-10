Productores en San Pedro no descartan un aumento en precio de la tortilla

Ante la tendencia al alza que registra el precio de maíz aunado al costo del gas y otros insumos, los productores de tortilla no descartan otro aumento de dos o tres pesos en el producto, expresaron algunos propietarios de ese tipo de negocios del municipio de San Pedro.

"El maíz en Sinaloa que es el único lugar donde hay ahorita, hace dos meses costaba 7 mil 900 (pesos) la tonelada, pero el precio actualizado está en 9 mil 250 (pesos) con tendencia a subir mañana (hoy) lunes 3 de octubre y en menos de 15 días o antes de que acabe octubre, se espera un impacto en la tortilla de dos o tres pesos", expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Abelardo Fernández Cavazos.

Asimismo, manifestó que en San Pedro el kilogramo de tortilla se ofrece actualmente en 22 pesos, pero tienen conocimiento que en Torreón se frece en 26 o 27.

Atribuyó los incrementos en el grano a la poca producción que hay en el mencionado estado, que de acuerdo a lo que les han manifestado los proveedores, se cuenta solo con el 25 por ciento de lo que se producía en años anteriores, por lo que empezarán con el "juego de la oferta y la demanda" y con ello, la especulación del precio.

El también industrial de la masa y la tortilla, dijo que esperan que en pocas semanas empiecen a salir las cosechas del estado de Durango, otra de las entidades con mayor producción de granos en el país, aunque el panorama no es alentador, pues como ya se sabe por el impacto de la sequía, aunado a la falta de apoyos de la federación para establecer las cosechas, también advierten una importante disminución de la superficie sembrada.

EL FRIJOL IGUAL

El entrevistado compartió que también el frijol en el Mercado de Abastos se vende en 27 pesos cuando el año pasado lo compraban en 18 pesos, "para nosotros ese precio era una atrocidad y si hace años nos lo daban a 15 pesos ya nos andábamos muriendo".

Y agregó, "tanto el frijol como el maíz están teniendo un déficit impresionante y estamos esperando la llegada de las cosechas de Durango que junto con Sinaloa son los más grandes productores de esos granos, incluso las cosechas salen al mismo tiempo pero este año no sé que pasó, pero si Durango no abre antes del 15 de noviembre maíz, yo no sé cómo le vamos a hacer, esto se va a poner peor".