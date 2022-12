Prevén que precio de tortilla se mantendrá

Debido a que en estos momentos se cuenta con un buen volumen en la producción de maíz en el estado de Durango y en abril empiezan las cosechas de Sinaloa, prevén que el precio de la tortilla no sufra un incremento a inicios del año.

El presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en el municipio de San Pedro, Abelardo Fernández Cavazos, recordó que otra situación que favorece es una disminución en el precio del gas, por lo que resaltó que esperan que el precio del producto se mantenga estable.

Agregó que esperan que tampoco haya incremento en los precios de las harinas para la elaboración de las tortillas, que como ya se sabe muchos lo utilizan, principalmente en los centros comerciales.

Recordó que el último incremento en la tonelada de maíz fue hace alrededor de cuatro meses, pues por ejemplo la harina de maíz alcanzó los 16 mil pesos la tonelada, cuando les costaba 13 mil y el maíz les costaba ocho mil 500 y luego aumentó en más de 10 mil y actualmente oscila en nueve mil 800 y reiteró que se espera que conforme se vayan sacando las cosechas el precio siga a la baja.

"Casi siempre Sinaloa abre sus cosechas en abril y ahorita hay maíz en Durango y tenemos entendido que la producción alcanza hasta 'brincar' abril, todo parece indicar que el precio de la tortilla se mantendrá estable, nomás esperamos que no nos vaya a 'pegar' un incremento tan grande en los costos de las harinas, pero al día de hoy que estamos a unos días de cerrar el año, no ha habido un aumento". El también industrial de la masa y la tortilla, agregó que en el caso de las harinas para la elaboración del pan, hay un rumor de que hay escasez de trigo, por lo que podría registrarse un aumento en ese producto, pero reiteró que al menos en la tortilla, uno de los alimentos principales de la canasta básica, al iniciar el año no los sorprendan con un incremento. "No creo que se tenga el mismo comportamiento con la harina para las panificadoras, nos dicen que hay carencia de grano y las harineras están paradas, a lo mejor con ellos sí pueda subir, pero la tortilla y la masa esperemos que el comportamiento sea normal".

El entrevistado mencionó que en el municipio de San Pedro, es donde se ofrece el producto más barato, pues el kilogramo se vende de 20 a 22 pesos, en Francisco I. Madero de 24 a 26 pesos, al igual que en Torreón y Matamoros.