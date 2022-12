Presentan el libro 'El siglo de El Siglo de Torreón. 100 años de ser eco e impulso'

Los sucesos más importantes de la narrativa centenaria de este periódico lagunero, se han impreso en las casi 260 páginas que conforman al libro 'El siglo de El Siglo de Torreón. 100 años de ser eco e impulso', donde el maestro Domingo Deras Torres ha hecho una minuciosa recopilación en el marco de los festejos por nuestros 100 años de vida.

El volumen fue presentado la noche de este miércoles en las instalaciones de esta casa editora, donde en primera instancia, Enrique Irazoqui Morales, director de Operaciones en El Siglo de Torreón, compartió sus palabras a los asistentes que, desde temprano, poblaron con su interés al salón principal.

“Me siento en familia porque, justamente, cada uno de ustedes representa lo que en esta casa durante cien años hemos denominado “la familia siglera”. La familia siglera se encuentra conformada por todos aquellos que trabajamos y que, de alguna manera, participamos en este medio. Por más de 10 décadas ha sido conformada por hombres y mujeres que con su trabajo fueron edificando esta institución que hoy y todo el año, hemos celebrado 100 años de acompañar a La Laguna, a México y contando la historia del mundo desde la misión que se propuso nuestro fundador don Antonio de Juambelz”, indicó.

Enseguida, la palabra fue cedida al maestro Miguel Vallebueno Garcinava, quien realizó un pequeño resumen de la historia de El Siglo, desde que fue fundado en 1922 por don Joaquín Moreno y don Antonio de Juambelz, así como dibujar con palabras el contexto político y social de aquella época. El auge económico de La Laguna, aunado a otros fenómenos, propicio el fértil campo para fundar un periódico independiente de tal envergadura.

En su turno, el historiador Domingo Deras Torres, agradeció la confianza del volumen a las familias González-Karg de Juambelz e Izaroqui Morales. Luego, expresó a los presentes los detalles en el proceso de producción de este libro narrativo del centenario de El Siglo de Torreón.

“No cualquier ciudad tiene un periódico con cien años de existencia. No cualquier redacción tiene un ejército de reporteros, empleados, obreros que durante cien años desfilaron por este histórico edificio que ya es parte del patrimonio, de la historia, no solamente de Torreón, sino de la Comarca Lagunera”.

Indicó que el libro cuenta en su inicio con comentarios de grandes figuras de la cultura nacional, tales como Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Luis Rubio, Sergio Sarmiento y Juan Villoro. A continuación, proyectó imágenes de personajes como don Joaquín Moreno y don Antonio de Juambelz, para luego dar paso a las primeras planas de El Siglo de Torreón que nutren a su investigación.

(RAMÓN SOTOMAYOR)

En El siglo de El Siglo de Torreón. 100 años de ser eco e impulso, se puede encontrar el propio nacimiento de este periódico, ocurrido el 28 de febrero de 1922 en un desaparecido edificio del sector Alianza.

También sobresalen grandes primicias como el asesinato de Francisco Villa, ocurrido el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, noticia de la cual El Siglo fue el primero en informar en todo el mundo. En esa ocasión, el periódico tuvo que publicar dos extras con la noticia.

El homenaje a los restos Ricardo Flores Magón en 1923, de El incendio del Mercado Juárez y la visita de José Vasconcelos a La Laguna en 1929, la inauguración de la Plaza de Toros Torreón en 1934, el asalto del “Chojo” Ladislao al banco de San Pedro en 1937, la visita de María Félix en 1955, la captura del Capitán Fantasma en 1959, la visita del presidente Díaz Ordaz en 1967, la inundación por una creciente del Río Nazas en 1968, el incendio del Hotel San Carlos en 1979 y otros episodios que dan rostro a la historia moderna de La Laguna, también pueden encontrarse en este libro.

“Torreón es un eco de historias. La hemeroteca de El Siglo de Torreón es un tesoro, realmente es un patrimonio informativo que vale muchísimo y que forma parte del patrimonio histórico de Torreón”, concluyó.