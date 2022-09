Precipitaciones no afectan a comercios de Matamoros

Pese a las precipitaciones que causaron inundaciones en algunas partes de la cabecera municipal, el Centro de la ciudad permaneció sin sufrir grandes daños, por lo que la mayoría de los comerciantes abrieron sus negocios de forma habitual.

Durante la mañana del miércoles, algunos locatarios del mercado abrieron las puertas de sus negocios, encargándose también, de barrer el agua que había en los pasillos. A excepción de una clínica dental, en donde las trabajadoras comentaron que el agua había entrado por el piso de arriba, por lo que desde que llegaron decidieron comenzar a barrerla, "la parte de arriba sí se inundó toda, entramos a las 09:00 y al checar que todo estuviera bien, nos dimos cuenta que el piso de arriba estaba todo inundado", externó Melissa, trabajadora de la clínica.

Por su parte, los otros locatarios esperaron a que la gente llegara, asegurando que la lluvia no afectó al comercio. Horas más tarde, la población acudió al mercado para realizar sus compras y a pesar de que no se encontraban todos los locales abiertos ni una gran cantidad de personas, los comerciantes sí presentaron ventas; "No, aquí estamos bien y la gente llega más tarde, de que va a haber gente si va a haber", señaló el dueño de una mercería.