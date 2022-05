Por dogmatismo enfermizo se hizo un escándalo por médicos cubanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por el "dogmatismo enfermizo" de los conservadores se hizo un escándalo con su propuesta de contratar a 500 médicos cubanos para fortalecer el sistema de salud en México.

"Claro que hay clasismo en el país, racismo, discriminación, esto de los médicos que van a venir a ayudar, un escándalo. ¿Qué no la salud es un derecho humano? ¿Qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno hasta en el deporte, ¿Qué no se traen futbolistas y beisbolistas de otros países?".

"No, pero es un dogmatismo enfermizo, muy fanático, por eso hay que trabajar mucho con los jóvenes y tratar este tema siempre", expresó en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador recordó que cuando puso en marcha el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un grupo de "familias acomodadas" de Nuevo León se burló de cómo se les iba a dar dinero a "los ninis y eso consustancial al conservadurismo".

Agregó que por eso hay que trabajar mucho con los jóvenes y tratar este tema siempre: "No para la gente mayor, ya para mis contemporáneas está muy difícil, pero los jóvenes pueden recibir otro tipo de información. No información que los vuelva individualistas, que les endurezca el corazón, y que no se pierda el humanismo".