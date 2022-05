'Sistema de salud mexicano está en crisis y AMLO debe hacer análisis profundo'

Más que atender el déficit de médicos especialistas en el país, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe hacer un análisis profundo del sistema de salud en México que atraviesa por una crisis y que impide que la población tenga acceso a servicios sanitarios esenciales de calidad.

Hay carencias en equipamiento, salarios bajos, falta de insumos y medicamentos así como infraestructura hospitalaria insuficiente que provoca que instituciones de salud públicas estén rebasadas en su capacidad, consideró Salvador Chavarría Vázquez, director de la Facultad de Medicina, hospitales universitarios y el Centro de Investigaciones Biomédicas de la UA de C Unidad Torreón.

“La realidad es que yo le veo una deficiencia al sistema de salud mexicano más que una disminución de especialistas en el país. La infraestructura, la seguridad, los salarios pues inciden en que en algunos lugares no vayan especialistas, sobre todo porque no tienen el equipo para poder ejercer la profesión, no hay infraestructura en muchos lugares como para ir a hacer cirugías”, destacó.

Chavarría Vázquez es un reconocido traumatólogo y ortopedista especialista en cirugía articular y dice que en su caso particular, se practican prótesis de hombro, rodilla y cadera en otras ciudades “porque se cuenta con ciertas características de la misma norma que exigen esa necesidad de cumplimiento del Estado en los lugares donde se practican esas cirugías y no se tienen”.

“Y no solamente eso, ¿a qué va un especialista a un lugar determinado donde no tiene la infraestructura para ejercer la profesión?, se va a transformar en un médico que envía pacientes a las grandes urbes para que se resuelvan los problemas y luego llegan (los pacientes) a las grandes urbes y hay una sobrepoblación y necesidad de resolución de problemas médicos y resulta que se extienden los tiempos para poderlos atender. Hay un rezago enorme, no solamente en los lugares alejados, también en las grandes ciudades”, apuntó.

Sobre la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos que anunció López Obrador, Chavarría Vázquez dijo que el gremio no está en contra de ello pero que se requiere una renovación del sistema de salud que permita la cobertura de calidad para las y los mexicanos.

Agregó que la formación e inducción de médicos especialistas está en manos del Estado mexicano pues los profesionales de la salud están sujetos a la oferta a través del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), un instrumento de medición de conocimientos de medicina general, construido con metodología basada en evaluación educativa enfocada a la solución de problemas.

Cada médico egresado de las Facultades de Medicina debe competir por una especialidad. Mencionó que hasta dos años, el Gobierno de México ofertaba solo 9 mil plazas y en la actualidad 18 mil. No obstante, las sedes siguen siendo las mismas y no hay crecimiento de infraestructura.

Ante la polémica por la contratación de 500 médicos cubanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la salud no tiene frontera y su gobierno tiene el compromiso de garantizar este derecho, por lo que si no hay médicos mexicanos, se contratarán de Cuba, de Estados Unidos, de Francia o de donde sean, "pero que la gente sea atendida".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que su administración busca que la Constitución deje de ser letra muerta.

"Primero, la salud no tiene que tener frontera, es un derecho humano; segundo, nosotros tenemos el compromiso y lo vamos a cumplir de garantizar el derecho a la salud, algo que no han hecho nuestro opositores.

"Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, de que no falten las medicinas que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y si no tengo médicos, pues de Cuba, de Estados Unidos o de Francia, de donde sean, pero que la gente sea atendida", aseveró.